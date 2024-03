Pour prendre soin de votre santé mentale, dansez

(ETX Daily Up) - Pour beaucoup, la danse n’est qu’une activité ludique et sportive. Mais une étude, parue dans le British Medical Journal, affirme qu’elle est bien plus que cela. Pour cause, la danse serait un traitement prometteur contre la dépression.

Les auteurs de cette recherche sont arrivés à cette conclusion après avoir analysé les résultats de 218 études auxquelles ont participé, au total, 14.170 patients de plus de 18 ans souffrant d’un trouble dépressif majeur. Ils ont comparé les bienfaits en termes de santé mentale de plusieurs types d’activité physique dont le vélo, le jogging, le tai chi et la danse, à la psychothérapie et à la prise de médicaments antidépresseurs. Le but ? Voir si l’un de ces sports se révèle efficace pour lutter contre les symptômes dépressifs.

Les chercheurs ont constaté que la marche, le jogging, le yoga et le renforcement musculaire ont des effets particulièrement positifs sur la dépression, surtout lorsque ces activités sont pratiquées à un rythme intense. Ils ont également remarqué que la danse a significativement atténué les symptômes dépressifs des participants, ce qui les pousse à affirmer que ce sport "semble être un traitement prometteur de la dépression".

Toutefois, les universitaires soulignent dans leur méta-analyse que "le petit nombre d'études, le faible nombre de participants et les biais dans la conception des études [les] empêchent de recommander plus fortement la danse" dans le traitement de la dépression.

Quoiqu’il en soit, il ne fait nul doute que la danse est une activité physique bénéfique pour le corps et l’esprit. Ce sport active de nombreux muscles mais aussi le système cérébral. En effet, la danse stimule tout un tas de processus cognitifs simultanément, que ce soit pour coordonner les mouvements au rythme de la musique ou se souvenir des pas. Elle favorise également notre bien-être psychologique en augmentant la libération de l’ocytocine (la fameuse "hormone de l’amour"), et la dopamine (l’hormone dite "du bonheur"), et en diminuant la sécrétion des hormones liées au stress, comme le cortisol.

Nul raison donc de se priver des mille et une vertus de cette activité physique. D’autant plus qu’il existe une multitude de danses différentes, et que ces dernières peuvent être pratiquées en solo, en duo ou en groupe. Une étude australienne, publiée dans Sports Medicine, montre que la danse améliore le bien-être psychologique et la capacité cognitive de celles et ceux qui s’y adonnent. Et ce, qu’ils aient jeté leur dévolu sur la zumba, la salsa, le modern jazz, la valse ou même la country line dance.