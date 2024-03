Réquista. La fête de la brebis se prépare

Les animations se mettent en place lors des réunions mensuelles pour préparer la fête de la brebis.

Le salon du livre affiche complet avec 32 inscrits et 5 auteurs sur liste d’attente.

Deux bénévoles viennent en soutien du salon : Marie-Laurence et Bruno, Véronique et Chantal (responsable de la rando "Ronde la brebis") ont sollicité le soutien du club rando pour le traçage. Véro et Chantal s’occuperont des ravitaillements et des inscriptions.

Victor Grifnee, responsable du club rando, précise que deux circuits sont à l’étude. Sylvie Durand informe qu’à la suite du dossier déposé auprès de "Cœur en mouvement", la ronde de la brebis a été retenue pour avoir le label "Cœurs en mouvement" soutenu par Sanofi. Dans le cadre de ce label, la ronde de la brebis bénéficiera d’une promotion nationale.

Dans chaque village de la communauté des communes, on s’affaire à la préparation des chars sur le thème des animaux marins. Ainsi les spectateurs pourront voir défiler pieuvre, pingouins, Nemo, tortue, hippocampe, coquille Saint-Jacques, la petite sirène, poulpe, requin, méduse, huitre.

La suite du programme des animations sera divulguée lors de la dernière réunion des bénévoles qui s’activent dans tous les domaines pour le succès de la fête du 2 juin.