VIDEO. "Bienvenue chez nous" : comment un ancien sénateur et président du conseil départemental de l'Aveyron est devenu "chasseur de clip"

Fusil de chasse à la main, Jean-Claude Luche fait une brève apparition dans le dernier clip des rappeurs aveyronnais Antes et Madzes.



Cela dure deux petites secondes, mais il vous met en joue avec son fusil : un Jean-Claude Luche en chasseur déterminé apparaît dans le dernier clip du duo de rappeurs aveyronnais Antes et Madzes, réalisé par Valentin Becouze, ature Aveyronnais. Ce morceau baptisé "Bienvenue chez nous" est bien dans la veine aveyronnaise d'Antes et Madzes, deux Ruthénois qui depuis 10 ans enchaînent les étapes vers un hip-hop qui leur est propre. Un label rap "Fabriqué en Aveyron", en quelque sorte.

Tourné entre autres dans les locaux de MaxOutil.com à Rodez ou à la ferme de Mayrinhac à Rodelle, ce "Bienvenue chez nous" est selon le duo "sûrement notre meilleur clip", réalisé par "une équipe de fous furieux, et des figurants en pagaille". Et d'après les retours sur ce clip posté le 12 janvier 2024 sur YouTube, les deux ont raison d'être (très) satisfaits. En attendant la sortie ce vendredi 22 mars de leur nouveau EP, lui aussi baptisé "Bienvenue chez nous", Antes et Madzes se produiront ce jeudi 21 mars à la Boule noire à Paris.

Mais que fait l'ancien sénateur et ancien président du conseil départemental de l'Aveyron Jean-Claude dans un clip ? Celui qui a une carte de visite politique bien remplie est-il en secret un fan de musique rap ? Selon le réalisateur Valentin Becouze cité par le Journal de Millau, "mon grand-père était un ami de M. Luche". Une amitié qui lui a permis, une fois délivré comme on dit de ses obligations politiques, de faire un petit clin d'oeil à la création artistique en Aveyron.