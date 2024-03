MÉTÉO : plus de la moitié de la France à 20 °C ou plus, attention aux premiers orages annonçant un week-end plus chaotique

Ce jeudi 21 mars sera encore printanier, avant une chute des températures prévue ce week-end.

Le printemps est là depuis ce mercredi 20 mars, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il l’a fait savoir en plaçant une grande partie de la France, à des températures parfois quasi estivales, au sud du pays évidemment, mais surtout dans le centre, avec plus de 25 °C à Brive, plus de 24 à Grenoble ou Vichy, plus de 23 à Guéret (Creuse) ou Gourdon (Lot).

Pour ce jeudi 21 mars, ces températures vont rester sensiblement les mêmes, même si le matin le ciel est chaotique du Grand Est à l’Auvergne-Rhône-Alpes, avec des ondées éparses en particulier sur la Bourgogne-Franche-Comté. Six départements de la ceinture centrale sont placés en vigilance jaune pour les orages ce jeudi matin :

Loir-et-Cher

Indre

Cher

Nièvre

Saône-et-Loire

Jura

Dans l’après-midi, les éclaircies reviennent sur la Lorraine et Bourgogne, le ciel reste variable du sud Alsace aux Alpes du Nord et au Massif central. Sur le Sud-est, le temps est sec et très doux en plaine, une fois dissipés quelques brouillards matinaux, prévoit Météo France. Mais des averses parfois orageuses pourront éclater sur les reliefs, les éclaircies reviennent sur la Lorraine et la Bourgogne, le ciel reste variable du sud Alsace aux Alpes du Nord et au Massif central, sec et très doux en plaine sur le sud-est.

Le matin, les températures iront de 6 à 10 degrés en général du nord au sud, jusqu’à 13 sur le Pays basque et le Roussillon, et entre 15 et 20 degrés sur la moitié nord l’après-midi, 20 et 24 au sud.

- 10 °C ce week-end

Ce temps devrait perdurer ce vendredi 22 mars mais dès la nuit de vendredi à samedi, des orages pourront éclater dans plusieurs territoires, en Occitanie sur la Haute-Garonne, le Tarn, les Pyrénées-Orientales et l’Ariège.

Samedi 23 mars, nous perdrons environ 10 degrés en France, sous l’effet d’un front froid venue du nord.