Chute des températures : quatre départements passent en vigilance neige, voici où les flocons sont attendus mardi

Pluies intenses dans le sud et neige dans le massif central, voici les prévisions.

La douceur était au rendez-vous lors du passage de l’hiver au printemps la semaine passée, mais les températures chutent en ces derniers jours de mars 2024. Un front froid va progresser depuis l’ouest dès mardi matin, et des flocons pourraient tomber dans la soirée dans au moins quatre départements placés en vigilance "neige-verglas" : Lozère, Cantal, Puy-de-Dôme et Haute-Loire.

La limite pluie-neige pourrait être abaissée jusqu’à 800 mètres dans le massif central et dans les Pyrénées. Dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque la perturbation traversera le Centre-Est, la limite pourrait tomber à 500 mètres.

Quatre départements en vigilance neige-verglas. Météo France

Selon les prévisions de Météo France, on s’attend à de la neige dans la nuit de mardi dans le nord de la Lozère, de Nasbinal à Langogne en passant par Saint-Chély-d’Apcher, Sainte-Eulalie ou encore Saint-Amans. Une grande partie du Cantal verra les flocons tomber dès le début de soirée, quand le Puy-de-Dôme verra de la neige essentiellement dans le sud du département. En Haute-Loire, la neige tombera dans les secteurs de Pradelles, Saugues, Vernassal, Craponne-sur-Arzon et Yssingeaux.

Pluies intenses et vent dans le sud

De fortes rafales de vent et des pluies intenses risquent aussi de frapper mardi 26 mars 2024. Entre 20 et 40 mm de pluie pourraient tomber localement autour de la Méditerranée, avec un risque accru dans les Cévennes où 70 à 120 mm pourraient s’accumuler – trois semaines après les crues mortelles qui ont coûté la vie à sept personnes en Ardèche, en Hérault et dans le Gard.

28 départements sont placés en vigilance jaune ce mardi, en plus de l’Hérault en vigilance orange pour un risque de "vagues-submersion". "Le déferlement des fortes vagues, associées à ces niveaux marins élevés, risque d’engendrer des submersions par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral", avertit Météo France.

29 départements en vigilance en France, mardi 26 mars 2024. Météo France

Les 9 départements en vigilance jaune pour des risques de vent violent : Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne, Haute-Loire et Loire.

Les 5 départements en vigilance jaune "pluie-inondation : Pyrénées-Atlantiques, Hérault, Gard, Lozère et Ardèche

Les 5 départements en vigilance "vagues-submersion" : Hérault (orange) , Aude, Pyrénées-Orientales, Gard et Bouches-du-Rhône

Les 10 départements en vigilance jaune pour des risques de crues : Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Charente-Maritime, Aveyron, Lozère, Ardèche, Gard et Hérault

Des orages à partir de mercredi ?

La météo ne sera pas plus clémente mercredi 27 mars 2024 alors qu’une nouvelle perturbation va entrer par le nord-ouest du pays. Météo France prévoit de nouvelles "averses actives, localement orageuses et accompagnées de chute de grésil". Des pluies qui resteront au moins jusqu’à jeudi avec des rafales pouvant atteindre les 90 km/h le long de la Manche. La limite pluie-neige va rester basse dans l’est de la France.

Un redoux des températures pourrait s’amorcer en fin de semaine dans le sud du pays.