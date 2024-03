METEO. La vigilance neige étendue à 10 départements, dont 3 qui basculent en orange : les prévisions pour la nuit de mardi à mercredi

Trois départements vont basculer en vigilance orange à minuit, sept seront en vigilance jaune.

Mardi 26 mars 2024, la neige a déjà fait une apparition furtive en Aveyron, le Cantal, le Puy-de-Dôme, l’est du Limousin, la Haute-Loire et la Lozère. Mais l’épisode neigeux va s’intensifier dans la soirée puis surtout dans la nuit.

Météo France a étendu la vigilance jaune "neige-verglas" à 7 départements (Aveyron, Lozère, Cantal, Puy-de-Dôme, Ardèche, Drôme et Hautes-Alpes) quand trois départements sont passés en vigilance orange (Haute-Loire, Loire et Isère). L’alerte sera active à partir de minuit.

Les 10 départements en vigilance neige-verglas dans la nuit de mardi à mercredi. Météo France

"En première partie de nuit, la limite pluie-neige poursuit sa baisse. Les chutes de neige sont attendues dès 600-700 m sur l’Aveyron et elles gagnent la Loire et la frontière lyonnaise", prévoit Météo France. En deuxième partie de nuit, l’air frais va gagner la Drôme, l’Ardèche, le nord de l’Isère et l’Ain. On s’attend à des chutes à très basses altitudes (dès 300-500 mètres) jusque dans la matinée dans certains secteurs, dont l’agglomération de Saint-Étienne.

Ces départements où il va neiger le plus

Voici les prévisions de Météo France :

En Aveyron : 3 à 7 cm de neige dès 1 000 m

En Lozère : 3 à 7 cm de neige dès 800 m ainsi que jusqu’à 10-20 cm sur les sommets, l’Aubrac et la Margeride

Sur les Terres froides iséroises, dès 300-500 m : 2 à 5 cm de neige

Sur les hauteurs du Beaujolais et du Lyonnais, le Pilat, le Forez, la Haute-Loire et l’ouest de l’Ardèche : 5 cm de neige dès 500-600 m, 10 cm dès 800 m, 20 cm en altitude

De la Combraille auvergnate jusqu’au Cantal : 1 à 5 cm de neige dès 800 m, 5 à 10 cm de neige dès 1 000 m

La neige devrait encore un peu tomber mercredi 27 mars 2024 au matin à la frontière entre l’Ardèche et la Haute-Loire à partir de 500 mètres, ainsi que dans le Nord de la Drôme jusqu’à l’Allier.

Voici où il va neiger en Aveyron

Les prévisions partagées par la chaîne Météo Sud-Aveyron ciblent les secteurs qui risquent le plus de voir la neige tomber dans le département dans la nuit de mardi à mercredi. Il pourrait tomber entre 5 et 10 centimètres sur l’Aubrac et autour de Laguiole et jusqu’à 6 centimètres sur le Lévézou.

Les cumuls vont varier sur le Causse du Larzac, le Causse Noir, le Causse de Sévérac et le secteur de Thérondels : il pourra être constaté un léger saupoudrage jusqu’à des cumuls de 5 centimètres de neige.

.