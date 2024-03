CARTE. Météo : crues, vent, pluie, neige… multiples vigilances en Occitanie ce mardi, quels départements sont impactés ?

De multiples vigilances météorologiques touchent l’Occitanie, ce mardi 26 mars 2024. On fait le point.

Météo France a l’Occitanie dans le viseur, ce mardi 26 mars 2024. Après un lundi marqué par le retour de vigilances météorologiques dans la région, celles-ci sont encore plus présentes, à mesure que le mois d’avril approche.

Neuf départements en jaune

Pour ce mardi, ce sont les deux tiers de la région Occitanie qui voient, a minima, jaune. Les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, l’Aveyron, la Lozère, le Gard et enfin l’Hérault qui, pour sa part, vire à l’orange pour un motif de vagues-submersion.

Neuf départements en jaune et six motifs à surveiller, du côté de l’Occitanie. Météo France - Capture d'écran

Six motifs à surveiller

Là aussi, la météo fait fort : six motifs sont à surveiller dans la région, dans le cadre de ces différentes vigilances actives, six jours après le début du printemps. Vagues, vent, crues, pluie, neige, avalanches… certains départements comme le Gard et l’Hérault doivent garder un oeil sur quatre phénomènes différents.

Qui doit surveiller quoi, ce mardi 26 mars ? On fait le point :

Gard et Hérault : vagues (orange pour l’Hérault), crues, pluie et vent

: vagues (orange pour l’Hérault), crues, pluie et vent Lozère : crues, pluie et neige

: crues, pluie et neige Aveyron : vent et crues

: vent et crues Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne : vent et avalanches

: vent et avalanches Pyrénées-Orientales : avalanches et vagues

: avalanches et vagues Tarn : vent

: vent Ariège : avalanches

Pour le moment, l’Aude, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot sont épargnés.

Quelle météo ?

Après une matinée déjà marquée par une absence de soleil en région, l’après-midi de ce mardi ne réservera pas vraiment d’amélioration. Nuages dans le Gers et les Pyrénées-Orientales, pluies soutenues dans le Gard et l’Hérault, flocons attendus sur le Nord Aveyron, averses partout ailleurs… le printemps paraîtra bien loin, avec des températures qui iront jusqu’à seulement 13°C dans le Gard, pour rester inférieures à 10°C sur une très grande partie de l’Occianie.