L'Aveyron passe en vigilance neige : ces secteurs où on attend jusqu'à 10 centimètres dans la nuit de mardi à mercredi

Des chutes de neige sont à prévoir dans plusieurs secteurs dans la nuit de mardi à mercredi.

L'Aveyron est passé en vigilance jaune neige-verglas pour la soirée de mardi 26 mars 2024, rejoignant ainsi la Lozère, la Haute-Loire, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Quelques flocons devraient tomber jusqu'à mercredi matin dans plusieurs secteurs, quand de la pluie occupera le reste du département.

Selon les prévisions partagées par la chaîne Météo Sud-Aveyron, les chutes les plus importantes seront sur l'Aubrac avec 5 à 10 centimètres envisagées au-dessus de 800-900 mètres. On s'attend à entre 1 et 6 centimètres sur le Lévézou à partir de 800 mètres.

Dans les secteurs du Causse du Larzac, le Causse Noir, le Causse de Sévérac et Thérondels, les chutes pourront prendre la forme d'un léger saupoudrage jusqu'à 5 centimètres de neige.

Prudence avec les fortes pluies

De fortes pluies devraient tomber sur le reste de l'Aveyron jusqu'à mercredi. Le département est vigilance jaune crue, et la préfecture appelle à la plus grande prudence dans les villes du secteur du Haut Tarn : Aguessac ; Compeyre, La Cresse, La Roque-Sainte-Marguerite, Millau, Mostuéjouls, Nant, Paulhe, Peyreleau, Rivière-sur-Tarn, Saint-André-de-Vézines, Saint-Jean-du-Bruel et Veyreau.

Ces communes sont susceptibles d'assister à une montée des eaux rapides alors qu'entre 40 et 60 mm de pluie sont à prévoir (jusqu'à 100 mm sur les crêtes). "Des réactions rapides mardi après-midi et mercredi matin sur Millau sont à prévoir où potentiellement une hauteur d’eau de 2 m pourrait être atteinte", a annoncé la préfecture de l’Aveyron.