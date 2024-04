CARTE. Météo : dernières gelées fatales pour les cultures, toujours neige et giboulées avant un week-end... arrosé

Le temps sera sensiblement le même que celui de la veille, ce mercredi 24 avril.

La première quinzaine d'avril avait été exceptionnellement douce, et même estivale sur une grande partie de la France. Mais cette dernière semaine au minimum, la majeure partie du pays subit un flux de nord très frais générateur de gelée matinales modérées mais tenace, des gelées qui ont fait comme un "coup du lapin" aux cultures, vignobles et vergers en tête, avec des températures descendant jusqu'à -5°C notamment du sud-ouest au nord-est de la France. Si ces gelées ne sont pas surprenantes en avril, leur durée sur plusieurs jours a été dévastatrice, alors qu'en journée, les températures restent partout en-dessous des normales de saison.

Le Cantal et l'Aveyron les plus froids ce matin

Pour ce mercredi 24 avril, la situation sera quasiment identique que la veille, avec des températures matinales en très légère augmentation, mais des gelées qui restent présentes localement, notamment sur l'Aveyron ety le Cantal, départements les plus froids ce mercredi matin. Ailleurs, pas mieux avec des averses et des giboulées du sud-ouest au nord-est, parfois du grésil, et de la neige qui peut tomber à basse altitude, 400 m vers le Jura et les Vosges, 500 m au nord du Massif Central, 700 m au nord des Alpes, 1 000 m en Corse et 1 100 mètres sur les Pyrénées, où la neige est bien tombées hier et où deux départements, l'Ariège et la Haute-Garonne, restent en vigilance jaune pour la neige et le verglas ce mercredi matin.

L'après-midi, pas grand-chose ne change par rapport à la veille, très frais avec des giboulées et de la neige en altitude. Les températures maximales sont de l'ordre de 9 à 11 degrés des Hauts de France et de la Normandie au quart nord-est, 11 à 14 degrés sur le reste du pays, et il faudra aller au bord de la Méditerranée pour trouver des températures de 17 voire 19 degrés.

Le temps de jeudi sera de la même tendance, avant un week-end qui promet d'être arrosé dès vendredi en soirée ou samedi matin.