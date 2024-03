Quésaco : Le "micro-flirting", cette technique de séduction subtile qui pourrait vous échapper

(ETX Daily Up) - Liker des photos sur les réseaux sociaux, esquisser un léger sourire, ou complimenter une tenue. Ces actions paraissent anodines, mais elles peuvent relever en réalité du "micro-flirting". Cette technique subtile de séduction serait souvent utilisée par des gens timides ou peu sûrs d'eux pour établir un lien avec la personne qui les intéresse.

On connaissait déjà le micro cheating, ou la micro tromperie, voici le micro-flirting. Cette nouvelle expression de la génération Z désigne des petits gestes discrets et subtils utilisés pour séduire. Ces gestes sont loin d’être ostentatoires et peuvent passer des gestes ordinaires de gentillesse.

Kathleen Callewaert, experte en relations, interrogée par Het Laatste Nieuws déclare : "Il s’agit de petits gestes, de regards ou de mots généralement ambigus qui suggèrent l’intérêt et l’attirance sans être trop directs. Il peut s’agir, par exemple, d’un sourire, d’un toucher inaperçu ou d’un compliment subtil". À partir de ces gestes simples, la personne espère établir un lien plus intime avec l'autre personne, sans pour autant que ça soit trop évident.

Selon Kimberly Moffit, une experte en matière de relations et de rencontres, connue sous son pseudo TikTok @ask_kimberly, d'autres signes un peu plus difficiles à détecter, peuvent mettre la puce à l'oreille. Dans une vidéo visionnée plus d'un millions de fois, la spécialiste identifie trois signes de micro-flirting chez l'homme.





Premier signe : les blagues coquines. "S’il fait ce genre de blagues, ce n’est pas seulement parce vous l'attirez sexuellement mais parce qu’il vous teste pour voir si vous savez prendre ce genre de blagues et en jouer". Viennent ensuite les sorties de groupe, où une personne va vous mettre à part afin de vous connaître plus amplement. "Cela ne vous donne pas l’impression d’un flirt mais vous êtes la seule à qui il donne de l'attention même si d’autres filles sont présentes", explique-t-elle. Et dernier indicateur : le "monologue" ou quand un homme parle beaucoup et que vous avez l’impression qu’il s’est entraîné. "Ils font seulement ça lorsqu’ils veulent vraiment faire une bonne première impression et cela veut dire qu'ils vous aiment bien".

A en croire les experts, le micro-flirting s’adresserait aux personnes introverties et parfois maladroites. Séduire quelqu’un peut s’avérer délicat, et beaucoup préfèrent ne rien tenter par timidité, ou par peur du rejet. Pour la matchmaker Annemieke Dubois, également sollicitée par Het Laaste Nieuws, le micro-flirting est un bon moyen de briser la glace pour ces personnes : "Elles peuvent ainsi tenter en douceur, mais aussi explorer et surmonter leurs propres peurs". "Mais il faut être prudent", prévient-elle. "Si le micro-flirting découle d’une insécurité profonde à l’égard de soi-même ou de ses intentions, il est peut-être préférable de travailler d’abord sur sa confiance en soi ou son image de soi.