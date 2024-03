CARTE. Allergies aux pollens : du vert, du jaune et du rouge en Occitanie, le point sur la situation en région

La dernière carte du Réseau National de Surveillance Aérobiologique au sujet des allergies au pollen laisse apparaître une région Occitanie différemment impactée, en cette fin mars.

L’Occitanie en voit de toutes les couleurs ! La dernière carte du Réseau National de Surveillance Aérobiologique, publiée le vendredi 22 mars 2024 au sujet des allergies aux pollens, montre une région différemment impactée. Voici ce que révèle le premier bulletin du printemps.

Vert, jaune et rouge !

Pour rappel, dans cette carte diffusée par le RNSA, il est possible de distinguer quatre cas différents, selon l’impact sanitaire prévisionnel des pollens. Si le département est blanc, c’est que cet impact est nul. Vert correspond à faible, jaune à moyen, et enfin rouge à élevé. Aucun territoire de France n’est en blanc, mais l’Occitanie est la seule à cumuler les trois autres couleurs.

L’Occitanie en voit de toutes les couleurs ! Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) - Capture d'écran

Une majorité en vert

Sur les 13 départements qui composent le territoire occitan, huit sont en vert : ils font donc face à un faible impact sanitaire des pollens. Il s’agit d’un gros bloc ouest. Un seul est en jaune, la Lozère. En revanche, quatre sont en rouge : c’est le littoral. Voici qui est concerné, dans le détail :

Gers : vert

Hautes-Pyrénées : vert

Haute-Garonne : vert

Ariège : vert

Tarn-et-Garonne : vert

Tarn : vert

Lot : vert

Aveyron : vert

Lozère : jaune

Gard : rouge

Hérault : rouge

Aude : rouge

Pyrénées-Orientales : rouge

Quels pollens sont à surveiller ?

De quels pollens faut-il se méfier ? Dans les départements en vert, méfiance face aux cupressacées, mais aussi à l’aulne en Haute-Garonne, dans les Hautes-Pyrénées et en Ariège.

Les cupressacées font basculer le littoral en rouge : il faut y prendre garde dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Dans les deux premiers départements cités, le platane est élevé au niveau jaune. Prudence !

La majeure partie du pays en jaune

Si la Lozère est le seul département d’Occitanie en jaune, ce niveau d’alerte est le plus répandu en France. Mis à part les territoires cités dans notre région, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes sont en rouge, et la Dordogne et le Lot-et-Garonne sont en vert. Pour le reste : c’est le jaune qui domine !