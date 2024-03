Foissac. Festival des arts et de la nature, deuxième !

Un "Air de flammes" est un festival qui se déroulera les 18 et 19 mai, au mas de Garric, à Foissac.

Pour l’occasion, des artistes et des artisans venus de toute la France et dotés de savoir-faire ancestraux (céramique, forge, vannerie, taille de pierre, bois, bronze…) feront la démonstration de leur travail et exposeront leurs créations dans un paysage boisé et champêtre.

Des ateliers

Plusieurs ateliers d’initiation et de sensibilisation accessibles à tous seront proposés (modelage et tournage de la terre, sculpture collective, peinture à l’argile…).

Différents fours à céramique seront construits et allumés au cours du week-end, dans une ambiance festive, musicale, familiale et chaleureuse.

L’année dernière, la première édition avait tenu ses promesses de convivialité et de poésie, laissant entendre que la flamme serait sûrement rallumée à l’occasion d’une seconde édition.

Au lieu-dit le mas de Garric, route des grottes, 12260 Foissac. Ouverture samedi 18 mai à partir de 14 h 30 jusqu’à minuit, dimanche 19 mai : de 10 h 30 à 18 heures. Tarif : 5 euros, gratuit pour les moins de 6 ans.