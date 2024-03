Entraygues-sur-Truyère. Le Smictom met en place une collecte des plastiques agricoles

Comme chaque année, le Smictom Nord Aveyron organise la collecte des "plastiques agricoles". Pour Entraygues, ce sera mardi 14 mai, de 10 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. Consignes : pour s’assurer que les plastiques agricoles sont correctement réceptionnés, il faut que les bâches d’ensilage soient propres, pliées et roulées ; que les films d’enrubannage soient propres, secs et conditionnés en paquet compact. Pour les big-bags et autres sacs plastiques, ils doivent être présentés en fagots (pas dans un même sac) ; les ficelles doivent être propres, obligatoirement en sache transparente Adivalor. Enfin, les filets, secoués, doivent être obligatoirement en sache transparente Adivalor. Attention, seront refusés les plastiques non triés et sales ; les bidons ; les pneus… La collecte ne se fera qu’en présence d’agriculteurs sur le site durant toute la collecte. Le réassort des saches pour l’année prochaine se fera lors de la collecte.