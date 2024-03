Qualité de l'air : seuls sept pays respectent les normes de l'OMS, dont quatre en Europe

(ETX Daily Up) - Dans le monde, seule une poignée de pays se conforme aux recommandations de l'OMS en matière de qualité de l'air. En d'autres termes, l'air que nous respirons est pollué dans la plupart des zones du monde. Seuls quelques pays et villes font figure d'exception, notamment la Finlande, l'Estonie, l'Islande et Grenade en Espagne. C'est que révèle le nouveau rapport de l'entreprise suisse IQAir.

Réalisé à partir de stations de surveillance implantées dans 134 pays et 7.812 villes du monde, le rapport annuel sur la qualité de l'air dans le monde d'IQAir évalue les zones de la planète qui ont respecté ou dépassé le seuil d'exposition annuel aux particules fines (PM2,5) préconisé par l'OMS, c'est-à-dire un niveau égal ou inférieur à 5 µg/m3. L'enquête révèle que seulement sept pays et villes ont suivi la recommandation de l'OMS. Il s'agit de l'Australie, de l'Estonie, de la Finlande, de l'Islande, de Maurice, de la Nouvelle-Zélande, ainsi que de la ville de Grenade, en Espagne.

Au total, 124 (92,5 %) des 134 pays et régions ont dépassé la valeur de la recommandation annuelle de l'OMS pour les PM2,5, qui est de 5 µg/m3. La France n'est donc pas dans les clous, puisque son niveau d'exposition en 2023 s'élève à 9,5 μg/m³. Elle fait toutefois partie des pays qui dépassent les seuils fixés par l'OMS de "seulement" une à deux fois plus, indiqués en vert dans l'étude, soit juste avant le bleu, couleur qui indique les zones dans lesquelles l'air est le plus pur.

Les cinq pays les plus dans le rouge sont tous concentrés en Asie. Parmi eux, le Bangladesh qui enregistre un plus de quinze fois supérieur à la recommandation annuelle de l'OMS (79,9 µg/m3), le Pakistan (73,7 µg/m3), l'Inde (54,4 µg/m3) plus de dix fois supérieure à la recommandation annuelle de l'OMS pour les PM2, le Tadjikistan (49,0 µg/m3) plus de neuf fois supérieure à la recommandation annuelle de l'OMS pour les PM2.5 et le Burkina Faso (46,6 µg/m3).

La pollution de l'air, qui est à l'origine d'un décès sur neuf dans le monde, est la plus grande menace environnementale pour la santé humaine. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la pollution atmosphérique est responsable d'environ sept millions de décès prématurés dans le monde chaque année, rappelle IQAir.