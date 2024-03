"Bonjour maman/papa, mon téléphone est cassé" : attention à cette nouvelle vague d’arnaques par SMS

Les escrocs tentent désormais de se faire passer pour vos enfants, voici comment ne pas tomber dans le panneau.

Une nouvelle forme de SMS frauduleux est envoyée depuis fin 2022, dans lesquels les escrocs tentent de se faire passer pour les enfants des destinataires. Ils prétendent avoir eu un problème avec leur téléphone : une perte, appareil cassé, un vol… Puis ils réclament de l’argent aux parents en disant avoir besoin d’aide.

Comme le rappelle le site cybermalveillance.gouv, il ne faut surtout pas répondre à ces messages. Et encore moins envoyer de l’argent. Le meilleur réflexe serait d’appeler son enfant sur son véritable numéro de téléphone pour confirmer que le SMS reçu est bien une arnaque.

Voici à quoi peuvent ressembler les messages frauduleux : "Coucou maman, c’est moi. J’ai eu un problème avec mon numéro de téléphone, c’est mon numéro temporaire. Envoie-moi un message sur Whatsapp, sur ce numéro le plus rapidement possible ! Je ne pourrai plus te répondre ici comme je n’ai pas de crédit, je dois te parler de quelque chose…"

Certains sont plus délicats à détecter : "Salut maman, c’est moi j’espère que tu vas bien. Mon téléphone est cassé je n’ai vraiment pas de chance.. Voici mon nouveau numéro, enregistre celui-ci pour le moment. Répond moi quand tu reçois ce message, bisous.

Voici à quoi peuvent ressembler les messages frauduleux qui se font passer pour vos enfants. cybermalveillance.gouv

Que faire si vous en avez été victime ?

Si par malheur vous êtes tombé dans le panneau et que vous avez envoyé de l’argent à l’escroc par virement : contactez immédiatement votre banque pour suspendre l’opération, ou pour demander un retour des fonds. Un dépôt de plainte sera parfois nécessaire.

Si l’escroc a réussi à vous soutirer des éléments sur vos moyens de paiement, comme votre carte bancaire par exemple, vous devez immédiatement faire opposition auprès de votre banque.

Conservez impérativement des preuves que vous avez été escroqué pour déposer plainte, comme les échanges de SMS ou les ordres de virement. Un accompagnement gratuit est proposé par l’association France Victimes en composant le 116 006 (numéro gratuit), tous les jours entre 9 h et 19 h.

Comment signaler la tentative d’escroquerie ? Le message frauduleux peut être signalé sur la plateforme 33 700 ou bien par SMS au 33 700 (service gratuit). La tentative d’escroquerie peut aussi être signalée sur le site internet-signalement.gouv.fr

