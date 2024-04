Marcillac-Vallon. Le Brass band du Conservatoire en concert

L’école de musique Conques-Marcillac reçoit en concert le Brass band du Conservatoire de l’Aveyron placé sous la direction de Xavier Durand, dimanche 7 avril à 16 heures à la salle des fêtes. Ce genre d’ensemble musical, composé uniquement de cuivres et de percussions, provient des régions minières du Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle. C’est un peu plus tard que, dans le Nord de la France, les premiers Brass bands apparaîtront. Aujourd’hui, on en compte environ une cinquantaine en France. Ce concert est une occasion exceptionnelle pour tous, et plus particulièrement pour les enfants du Vallon, de venir découvrir les cuivres et les percussions dans un répertoire varié de Brass band. La première partie sera assurée par l’orchestre de l’école de musique Conques-Marcillac sous la direction de Chloé Cabrol et Léon Pègues. En clôture, ils auront la chance de jouer un morceau en commun aux côtés des musiciens du Brass Band. Un agréable moment musical gratuit et ouvert à tous !