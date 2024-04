Le '75 soft challenge', ce défi fitness qui aide à adopter de bons réflexes au quotidien

(ETX Daily Up) - Préparez-vous pour l'été en douceur avec le '75 soft challenge', une version plus douce et moins contraignante du '75 hard challenge'. Ce défi, à suivre pendant 75 jours, vous permet d'intégrer l'activité physique de votre choix tout en profitant de vos plaisirs habituels. Un challenge idéal pour les débutants cherchant à adopter un mode de vie plus sain, sans se décourager rapidement.

Après le 75 Hotter Challenge ou 75 hard challenge, voici le 75 Soft Challenge (challenge doux des 75 jours). Cette variante plus soft a été imaginée par le coach fitness Stephen Gallagher et partagée sur TikTok. Sa vidéo a rapidement fait le buzz, cumulant 2,5 millions de vues.

Plus accessible, et plus réaliste que son prédécesseur, le 75 soft challenge mise davantage sur le bien-être et la santé mentale que sur la perte de poids, même s'il vise à sculpter son corps et à se tonifier. Le challenge repose autour de quatre règles : s’entraîner tous les jours pendant 45 minutes (en récupérant un jour par semaine), manger sain et boire de l’alcool seulement pour les grandes occasions, lire dix pages d’un livre par jour afin de garder son cerveau actif et s’efforcer de boire au moins trois litres d’eau par jour. Et ce pendant 75 jours d'affilée.









Contrairement à son autre variante, le 75 soft challenge ne demande qu’une activité physique par jour au lieu de deux. Les exercices physiques peuvent être variés allant de la course à la marche. Il est donc inutile d'être un sportif de haut niveau. Autre différence notable : la consommation d'alcool est autorisée pour les grandes occasions. Les photos de transformation physique, pouvant entraîner des effets néfastes sur la santé mentale et physique, ont disparu du challenge. De plus, vous êtes autorisé à avoir un repas gourmand (que les Américains appellent "cheat meal") une fois dans la semaine.

Quant à la lecture, quelques paramètres ont changé, comme l'explique le Dr Casey Kelley dans les colonnes du Women’s Health. "Bien que les deux défis exigent une lecture quotidienne, le défi 75 Hard impose dix pages d'un livre de non-fiction et de développement personnel, tandis que le défi 75 Soft est moins prescriptif sur le type de livre, ce qui vous permet de lire en fonction de vos centres d'intérêt", déclare-t-elle. Néanmoins, comme dans l’autre version, si vous sautez un jour, vous devez repartir à zéro.

Sur le réseau social de TikTok, le hashtag #75softchallenge génère déjà des milliers de vidéos d’internautes conquis par le concept. Et chacun y va de sa version. Dans l'une de ses vidéos, visionnée plus d'un million de fois, la TikTokeuse Melissa Tovar (xomelissatovar) confie avoir concocté son propre soft challenge. Par exemple, elle propose de ne pas boire de café avant le petit-déjeuner, mais de le consommer une heure après, afin de ne pas "augmenter le niveau de cortisol". Le challenge s'applique également au sommeil, puisque l'internaute cesse toute activité sur son téléphone après 22 heures.

L'internaute hann_macdonald a décidé d'ajouter à son challenge une routine beauté matin et soir ainsi qu’une "everything shower" (douche incorporant des soins corporels et capillaires) une fois par semaine.

Vous l’aurez compris, c’est un challenge qui peut être remodelé selon vos objectifs personnels. Le tout est de se créer des habitudes plus saines à intégrer dans votre quotidien, même en dehors des périodes de challenge. Ce défi peut servir de discipline pour atteindre - et maintenir à long terme - des objectifs de forme. "En mettant l'accent sur la modération et l'alimentation et l'exercice en pleine conscience plutôt que sur la restriction et la privation, vous intégrez des habitudes plus saines dans votre routine quotidienne de manière équilibrée et durable", explique le Dr Kelley. "N'oubliez pas que vous visez le progrès, pas la perfection", conclut-elle.