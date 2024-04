Pourquoi risquez-vous de payer une amende de 750 € à cause de votre chien à partir du 15 avril ?

Tous les détenteurs de chien doivent respecter cette règle entre le 15 avril et le 30 juin, sous peine d'une lourde amende.

"Tout au long de l’année, les chiens doivent impérativement rester sous la surveillance de leur maître et ne pas s’éloigner à plus de 100 mètres. Mais au printemps, la réglementation se durcit", avertit l'Office national des forêts (ONF).

A partir du 15 avril et jusqu'au 30 juin, dans les bois et forêts, il est interdit de promener son chien non tenu en laisse en dehors des allées forestières.

L'ONF précise ainsi que "l’allée forestière se comprend au sens large comme les routes, chemins ou sentiers forestiers, notamment les GR (grande randonnée), mais aussi tous les chemins de promenade. En revanche, les cloisonnements forestiers, les pare-feu et les limites de parcelles ne sont pas considérés comme des chemins."

Une règle très ancienne... qui date de 1955 !

Une règle inscrite dans un arrêté daté du 16 mars 1955 concernant l'interdiction de la divagation des chiens. Protection de la faune sauvage

Une mesure mise en place pour "prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs."

Les chiens sont en effet susceptibles de perturber la période de reproduction et la saison des naissances. En cas de non-respect de cette règle, les propriétaires risquent une amende de 750 euros.