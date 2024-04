VIDEOS. Violent séisme à Taïwan : bilan, recherches, dégâts… ce que l’on sait ce mercredi matin

Taïwan a été frappé par un violent séisme à 8 heures locales, ce mercredi 3 avril 2024. Le tremblement de terre, le plus violent sur l’île depuis 1999, a tué au moins sept personnes et provoqué de lourds dégâts.

Taïwan a vécu un début de journée extrêmement mouvementé, ce mercredi 3 avril 2024. À 8 heures locales (2 heures à Paris), l’est de l’île a été touché par un puissant séisme.

Une magnitude d’au moins 7,2

La magnitude évaluée lors de cette secousse diffère selon les sources, mais une chose est sure : elle est supérieure à 7. Au Japon, l’agence météorologique l’a estimée à 7,7. De son côté, l’Agence météorologique taïwanaise l’a fixée à 7,2, et l’Institut américain d’études géologiques à 7,4.

Au moins sept morts et des centaines de blessés

Ces secousses, les plus violentes depuis 25 ans pour l’île, ont fait au moins sept morts et plus de 700 blessés tandis que 77 personnes étaient ensevelies sous des tunnels et des bâtiments effondrés, ont annoncé les autorités. D’après les pompiers, une soixantaine de personnes sur les 77 coincées sous des décombres ont été bloquées dans un tunnel juste au nord de la ville de Hualien, parmi lesquelles deux Allemands.

"Pour le moment, le plus important, la première priorité, est de sauver les gens", a dit le président élu Lai Ching-te, qui s’exprimait devant un bâtiment effondré à Hualien. La ligne ferroviaire permettant d’accéder à la zone devrait être rétablie jeudi, a ajouté Lai Ching-te, qui prendra ses fonctions le mois prochain.

Le plus puissant séisme à frapper Taïwan depuis 25 ans a fait au moins sept morts et plus de 700 blessés sur l'île mais les alertes au tsunami déclenchées jusqu'au Japon et aux Philippines ont été levées #AFPVertical \u2935\ufe0f pic.twitter.com/BXoHfQ8mU7 — Agence France-Presse (@afpfr) April 3, 2024

\ud83d\udd34\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 ALERTE INFO



- Image terrifiante du tremblement de terre de 7,5 survenu a #Taiwan , le pire des 25 dernières années, ont rapporté les secours.#Tsunami #earthquake



Pour rester informé, suivez @LeDirectInfo pic.twitter.com/SNS7PWthHl — - Le Direct Info \ud83d\udd34 (@LeDirectInfo) April 3, 2024

\ud83d\udea8\ud83c\uddf9\ud83c\uddfc ?????? : Tremblement de terre de magnitude 7,4 à Taïwan.



Plusieurs bâtiments se sont effondrés dans l'est de Taïwan, pas de nouvelles des victimes.



Pour rester informé, suivez @les_spectateurs pic.twitter.com/GehQ6nl7ro — Les Spectateurs (@les_spectateurs) April 3, 2024

"C’était très violent"

Les chaînes de télévision ont diffusé des images de bâtiments dangereusement inclinés dans le comté de Hualien, une région montagneuse et peu densément peuplée de l’est de l’île située près de l’épicentre du tremblement de terre survenu vers 08h00 (00h00 GMT). "C’était très violent. C’était comme si la maison allait s’écrouler", a déclaré Chang Yu-Lin, qui habite à Taipei, la capitale.

Le séisme, dont le foyer a été localisé à une profondeur de 15,5 km tout près du littoral oriental de l’île, a frappé au moment où les habitants se rendaient au travail ou à l’école. Des alertes au tsunami ont été déclenchées des Philippines au sud du Japon avant d’être levées. La secousse a provoqué d’importants glissements de terrain dans certaines zones montagneuses tandis que de puissantes répliques ont brièvement mis à l’arrêt le métro de Taipei.

Des petites vagues de tsunami au Japon

Au Japon, l’agence météorologique a rapporté que plusieurs petites vagues de tsunami avaient atteint les côtes de la préfecture d’Okinawa, dans le sud de l’archipel. L’agence philippine de sismologie a elle aussi émis une alerte demandant aux habitants des régions côtières de plusieurs provinces d’évacuer vers des lieux situés en hauteur. Le centre d’alerte des tsunamis dans le Pacifique, situé à Hawaï, a indiqué plus tard que le risque de vague puissante était passé.

Les médias officiels chinois ont déclaré que le séisme avait été ressenti dans la province du Fujian, dans le sud-est du pays, et un journaliste de Reuters a dit que la secousse avait également été ressentie à Shanghaï. La compagnie électrique Taipower a déclaré que l’électricité avait été quasiment entièrement rétablie sur l’île, où les deux centrales nucléaires sont indemnes. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), important fournisseur de puces pour Apple et Nvidia, a dit avoir évacué certaines usines et que ses systèmes de sécurité fonctionnaient normalement.

2 400 morts en 1999

Selon l’agence de presse officielle de Taïwan, il s’agit du tremblement de terre le plus violent qu’ait connu l’île depuis 1999, lorsqu’un séisme de magnitude 7,6 avait fait 2 400 morts et détruit 50 000 immeubles.