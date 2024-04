Attentat du marché de Noël de Strasbourg : le principal accusé, qui était très proche du terroriste, écope de 30 ans de réclusion

Audrey Mondjehi a été condamné ce jeudi à 30 ans de réclusion criminelle.

Le principal accusé dans le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, dans l'est de la France, a été condamné jeudi soir à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, pour avoir aidé le jihadiste qui a perpétré l'attaque à se procurer une arme.

Audrey Mondjehi, 42 ans a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes, en raison de sa "très grande proximité" avec l'assaillant, Chérif Chekatt, tué par la police, et parce qu'il "avait connaissance de (sa) radicalisation violente", a déclaré la présidente de la cour d'assises de Paris.

Trois autres accusés comparaissaient pour association de malfaiteurs. Deux d'entre eux ont écopé de cinq ans de prison dont six avec sursis et quatre de prison dont un avec sursis, le troisième a été reconnu non coupable et acquitté.

Cinq morts et onze blessés en 2018

Le 11 décembre 2018, le terroriste Cherif Chekatt a tué cinq personnes et a fait onze blessés. Il a été abattu par la police, deux jours plus tard.

L'assaillant de 29 ans a ouvert le feu sur des passants au coeur du marché de Noël très prisé de Strasbourg avant de prendre la fuite à bord d'un taxi. C'est grâce au chauffeur, qui avait été pris en otage et qui avait pu s'échapper, que le terroriste a pu être identifié par les forces de l'ordre et qu'une chasse à l'homme a débuté.

Retrouvé dans le quartier du Neudorf, Cherif Chekatt a ouvert le feu sur les agents de police en pleine rue lorsqu'il a saisi qu'il avait été reconnu. Ces derniers ont répondu par leurs armes et ont l'ont abattu.