Menace attentat : son lycée avait été fermé à cause de ses messages signés "le guerrier de Daesh", un adolescent placé en garde à vue

Un adolescent a partiellement reconnu les faits lors de sa garde à vue, ce vendredi.

L’adolescent aurait envoyé plusieurs mails à l’encontre de la proviseure de son lycée et quatre professeurs, en Gironde, mardi 26 mars 2024. Des menaces de mort et des menaces d’attentat ont été proférés. Les messages avaient plusieurs signatures peu reluisantes : "guerrier de Daesh", "Hamas", "tueur au sang froid" ou encore "Al Qaïda", selon les informations de nos confrères de Sud-Ouest.

Ces mails étaient destinés au personnel du lycée professionnel Trégey près de Bordeaux, lequel a été évacué puis fermé pour la journée, mardi. Ce vendredi, la ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet, s’est rendue sur place.

Il reconnaît les faits "partiellement"

Le jeune garçon, âgé de 16 ans, a été placé en garde à vue vendredi 29 mars 2024. Il aurait été identifié grâce à son adresse IP puis interpellé au domicile de ses parents.

La proviseure et les professeurs visés dans les mails avaient porté plainte. L’enquête était entre les mains de la Division de la criminalité organisée et spécialisée du service interdépartemental de police judiciaire. L’adolescent a été placé en garde à vue pour les chefs de "menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public", ainsi que pour "injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion" et "apologie publique d’un acte de terrorisme".

L’adolescent de 16 ans aurait "partiellement" reconnu les faits. Selon la procureur Frédérique Porterie, le lycéen aurait justifié son geste "par sa paresse d’aller en cours mercredi 27 mars dernier". Il conteste "toute malveillance et toute velléité de passage à l’acte".