Le plan Vigipirate rehaussé au niveau "urgence attentat" : qu’est-ce que cela change en France ?

Gabriel Attal l’a annoncé dans la soirée du 24 mars 2024 : le plan Vigipirate est rehaussé à son niveau maximal, autrement dit "urgence attentat", suite aux attaques terroristes perpétrées près de Moscou deux jours plus tôt.

L’attaque terroriste perpétrée près de Moscou, qui a tué au moins 137 personnes vendredi 22 mars 2024, a poussé la France a réagir sur son territoire. Gabriel Attal l’a annoncé, 48 heures plus tard.

"Urgence attentat"

Le Premier ministre l’a écrit sur X, à 21 heures 30, dimanche. "À la suite de l’attentat de Moscou, un Conseil de Défense et de Sécurité nationale a été réuni ce soir à l’Elysée par le Président de la République. Compte tenu de la revendication de l’attentat par l’état islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé : urgence attentat", a-t-il déclaré. L’attaque, perpétrée par Daesh, a été menée dans le Crocus City Hall, à Krasnogorsk, près de Moscou.

"Un effort plus particulier sur la sécurité", dans plusieurs lieux et événements

Comme le fait savoir le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale sur son site internet, ce durcissement "fait porter un effort plus particulier sur la sécurité" de plusieurs lieux et événements. Desquels exactement ?

des bâtiments à usage d’enseignement et des lieux de culte ;

des rassemblements festifs, culturels et religieux ;

des transports et des bâtiments publics et institutionnels.

De son côté, le gouvernement rappelle que le niveau urgence attentat "peut être mis en place à la suite immédiate d’un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau est mis en place pour une durée limitée : le temps de la gestion de crise".

"Mobilisation exceptionnelle de moyens"

Toujours en marge de son explication, le gouvernement appuie sur le fait que ce dispositif permette "d’assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise".

Comme le détaillait Télé matin, ce lundi 25 mars 2024, ce passage au niveau "urgence attentat" mobilise ainsi "7 000 militaires de la Force Sentinelle pour renforcer police et gendarmerie près des lieux les plus sensibles : les écoles et les lieux de culte en première ligne". Nos confrères ajoutent que "des agents de sécurité supplémentaires sont également déployés dans les transports".

Abaissé le 15 janvier

Pour rappel, le niveau "urgence attentat" avait été activé en France le 13 octobre 2023, avant de rebasculer au niveau inférieur, "sécurité renforcée, risque attentat" dès le 15 janvier. Un peu plus de deux mois plus tard, l’Hexagone fait de nouveau face au risque maximal.