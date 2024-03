Attaque terroriste près de Moscou : la France rehausse le plan Vigipirate au niveau "urgence attentat", le plus élevé

Suite à l’attentat perpétré par l’État islamique près de Moscou, vendredi 22 mars 2024, la France a réagi en rehaussant le plan Vigipirate au niveau maximal.

Suite aux attaques terroristes qui ont frappé le Crocus City Hall près de Moscou, vendredi 22 mars 2024, la France a rehaussé le plan Vigipirate.

"À son niveau le plus élevé"

C’est le Premier ministre Gabriel Attal qui en a fait l’annonce, dans la soirée du dimanche 24 mars, soit 48 heures après l’attentat qui a, selon le dernier bilan, tué 137 personnes en Russie. Suite à ces terribles événements, "un Conseil de Défense et de Sécurité nationale a été réuni ce soir à l’Elysée par le Président de la République. Compte tenu de la revendication de l’attentat par l’état islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé : urgence attentat", a réagi le chef du gouvernement.

À la suite de l’attentat de Moscou, un Conseil de Défense et de Sécurité nationale a été réuni ce soir à l’Elysée par le Président de la République.



Compte tenu de la revendication de l’attentat par l’état islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 24, 2024

L’Etat islamique a revendiqué vendredi soir

Rapidement dans la soirée du vendredi 22 mars, soit quelques heures après l’attaque, l’Etat islamique l’a revendiquée, disant que ses combattants "ont attaqué un grand rassemblement dans les environs de la capitale de Moscou". Ce chiffre de 137 morts, qui constitue déjà l’attaque la plus meurtrière revendiquée par l’État islamique sur le sol européen, pourrait encore augmenter selon les autorités russes.

Comme le rapportait, samedi, le groupe Site, spécialisé dans la recherche antiterroriste, Daesh a publié une vidéo, vraisemblablement tournée par les assaillants, le soir de l’attaque. Postée sur le compte Télégram considéré comme appartenant à Amaq, l’organe de communication du groupe djihadiste, la séquence de 90 secondes laisse apparaître plusieurs individus aux visages floutés et aux voix brouillées, armés de fusils d’assaut et de couteaux.

La France a fermement condamné

D’abord par la voix du ministère des Affaires étrangères, la France avait réagi dès vendredi soir, adressant ses "pensées aux victimes et blessés et au peuple russe. Toute la lumière doit être faite sur ces actes odieux".

#Russie | Les images qui nous parviennent depuis Moscou sont terribles. Nos pensées vont aux victimes et blessés et au peuple russe.



Toute la lumière doit être faite sur ces actes odieux. — France Diplomatie\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@francediplo) March 22, 2024

"La France condamne avec fermeté l’attaque terroriste revendiquée par l’État islamique à Moscou. Solidarité avec les familles des victimes, les blessés et le peuple russe", avait, pour sa part, écrit Emmanuel Macron, le lendemain.