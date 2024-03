Attaque terroriste près de Moscou : "Nous pleurons avec vous", réagit le groupe Piknik, qui devait se produire au Crocus City Hall

Le groupe de rock russe Piknik devait se produire dans la salle de concert du Crocus City Hall près de Moscou, lorsque l’attaque terroriste a été perpétrée, vendredi 22 mars 2024.

Au moins 93 personnes ont été tuées lors de l’attentat terroriste perpétré par l’État islamique dans la salle de concert Crocus City Hall, située à Krasnogorsk, près de Moscou. Le groupe de rock russe Piknik devait s’y produire.

Deux messages

Depuis l’effroyable attaque survenue en début de soirée, le groupe a réagi deux fois sur son compte Instagram. "Aujourd’hui, une tragédie s’est produite à Crocus, dont ne pouvons pas encore évaluer l’ampleur. Nous suivons l’actualité en attendant les informations officielles", écrivait-il, dans une première publication et en story, vendredi soir.

Avant de publier à nouveau, ce samedi matin. La photo est celle d’une bougie, accompagnée du message : "Toute l’équipe de Piknik présente ses plus sincères condoléances aux familles et amis des défunts. Prières pour le prompt rétablissement des personnes touchées. Nous sommes profondément choqués par cette terrible tragédie et nous pleurons avec vous".

Des musiciens parmi les victimes ?

Dans la fin de sa première story, publiée vendredi soir, le groupe de rock, composé de quatre membres, indiquait que "les musiciens et le management du groupe sont vivants et en sécurité".

Dans un premier temps, l’agence de presse Tass a cité les forces de l’ordre, qui ont confirmé que les musiciens n’ont pas été touchés lors de la fusillade. "Ils ont été évacués du complexe. Ils n’ont pas été blessés", a précisé cette source, avant que Yuri Chernyshevsky, le manager du groupe, le confirme à nos confrères : "Les musiciens sont indemnes".

Mais peu avant minuit, Tass a de nouveau cité le manager de Piknik, qui a déclaré ne pas être en mesure de joindre l’un des membres : "Nous ne pouvons pas le contacter, nous ne savons pas s’il a quitté Crocus", a-t-il expliqué, sans dévoiler l’identité de celui-ci.

À guichets fermés

La ferveur autour du concert que devait assurer le groupe, ce vendredi, était intense : l’événement était à guichets fermés, dans une salle pouvant accueillir 6 200 personnes. C’est avant le début du grand rendez-vous que la salle a été prise d’assaut, très exactement entre la deuxième et la troisième sonnerie qui annonçait le lancement de ce moment de fête, selon plusieurs témoignages.