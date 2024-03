Attaque terroriste près de Moscou : au moins 60 morts, revendication, assaillants recherchés… ce que l’on sait ce samedi matin

L’attentat perpétré dans la salle de concert Crocus City Hall, dans la banlieue de la capitale russe, vendredi 22 mars 2024, continue de voir son bilan augmenter.

Les images sont terribles et le bilan ne cesse de s’alourdir. L’attaque terroriste perpétrée dans la salle de concert Crocus City Hall à Krasnogorsk, en banlieue de Moscou, continue de voir son bilan s’alourdir ce samedi 23 mars 2024. Ce que l’on sait, plusieurs heures après l’attentat.

Au moins 60 morts

Les chiffres s’enchaînent et sont un peu plus glaçants à mesure que les heures défilent. De 12 morts et 35 blessés, le bilan, toujours provisoire, de ces attaques menées lors d’un concert a grimpé à 40 décès, avant de franchir le cap des 60 victimes, selon les enquêteurs russes. 145 personnes ont été blessées, parmi lesquelles 60 se trouvent dans un état grave, affirment des responsables de la santé.

"Soudain, il y a eu des détonations derrière nous"

Des vidéos montrent des personnes s’installant dans la salle de concert avant de se précipiter vers les sorties alors que des coups de feu retentissent. D’autres images ont montré des hommes tirant sur des groupes de personnes, certaines victimes gisant dans des mares de sang.

"Soudain, il y a eu des détonations derrière nous, des coups de feu. Une rafale de tirs, je ne sais pas ce que c’était", a déclaré à nos confrères de Reuters un témoin préférant conserver l’anonymat. "Une bousculade a commencé, tout le monde s’est rué vers l’escalator", a-t-il ajouté. "Tout le monde criait, tout le monde courait."

Au cours de cette même attaque, le bâtiment visé a été touché par un incendie. "Il reste encore quelques foyers, mais il a été pratiquement circonscrit", informait le gouverneur de la région de Moscou, dans la nuit, sur Telegram.

Une attaque revendiquée

Le groupe État islamique (EI) a revendiqué l’attaque dans un message diffusé vendredi sur Telegram. Une photo de mauvaise qualité montrant les assaillants présumés à bord d’une voiture blanche a été diffusée par certains médias russes.

Dans un communiqué, l’EI a indiqué que ses combattants avaient mené une attaque dans la banlieue de Moscou, "tuant et blessant des centaines (de personnes) et causant d’importants dommages avant de se retirer vers leur base en toute sécurité", sans fournir plus de détails.

Les assaillants toujours recherchés

L’agence russe Interfax a cité les services de secours, faisant état d’un "groupe de deux à cinq personnes non identifiées portant des uniformes tactiques et armées d’armes automatiques". Quant au chaînes Telegram Baza et Mash, elles ont relayé des séquences montrant au moins deux hommes armés pénétrant dans le Hall. De son côté, la garde nationale russe, sur son compte Telegram également, déclare que "des unités spéciales travaillent sur le site de l’attaque terroriste et sont à la recherche des criminels".

Événements annulés, messages aux habitants…

Suite à cette terrible attaque, le maire de Moscou a pris la décision d’annuler tous les événements publics dans la capitale russe ce week-end, alors que les autorités locales ont demandé aux Moscovites de ne pas ouvrir les fenêtres et de ne pas sortir de chez eux.

Le match amical Russie-Paraguay, prévu lundi à Moscou, a été annulé, comme l’a annoncé samedi l’Union russe de football (RFS). "En raison de l’attentat" qui a eu lieu vendredi soir dans une salle de concert de la banlieue de Moscou, "l’Union russe de football et l’Association de football du Paraguay ont décidé d’annuler le match amical entre les sélections russe et paraguayenne", a-t-elle indiqué dans un communiqué.