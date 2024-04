Cette fête de l'orgue célèbre ses 10 ans : un été enchanté s'annonce en bord de Lot et Truyère, voici le programme

Pour fêter le dixième anniversaire de l’orgue dans la cité Entrayole, concerts et projections sont programmés.

À l’Ascension, Entraygues célèbre depuis dix ans les Journées mondiales de l’orgue grâce à son instrument ressuscité.

Pour la dixième édition du festival, orgue et cinéma se trouvent être la formule idoine pour mêler la musique à l’image. "C’est une façon de faire un pas de côté et de faire écouter des œuvres non liturgiques. C’est un instrument complet, l’orgue est un orchestre", insiste Edouard Guévart, membre des Rencontres musicales du Pays d’Entraygues, à l’origine du festival "Orgue et Cinéma" avec la complicité du cinéphile Jean-Pierre Bergey pour faire tourner le plus petit cinéma d’Occitanie. Un premier mariage avait été proposé en 2021, en pleine période Covid. Cette fois-ci, le festival compte bien mettre en lumière orgue et cinéma en profitant de ce dixième anniversaire pour irriguer la cité Entrayole de mai à la rentrée.

Un été enchanté s’annonce donc sur les bords du Lot et la Truyère pour ouvrir les sens au grand public. Chacun des sept concerts sera précédé ou suivi d’une visite commentée de l’orgue, sa mécanique, ses registres et son harmonie.

Dans sa volonté d’ouverture et d’harmonie justement, les réjouissances débuteront le 9 mai avec le trio Pastel (piano, violon, violoncelle) et la projection du film "It’s a wonderful life" de Capra avec Pierre Dupray pour jouer des œuvres du 7e art et montrer que l’orgue ne manque ni de rythme ni de groove.

La Marseillaise version USA

Preuve en est aussi avec la venue Joy-Leilani Garbutt, organiste et musicologue spécialisée dans la musique des compositrices françaises, venue de San Francisco. Son plaidoyer en faveur des femmes compositrices a récemment été présenté dans le New York Times. Elle viendra le 14 juillet pour, notamment, jouer "La Marseillaise." Il y a bien eu la version réussie en reggae… La musique est sans frontière et à l’heure d’une société binaire, du repli sur soi et la peur de l’autre, cette initiative pleine d’espérance est à saluer. Un beau moment fraternel en perspective.

Le chœur éphémère de Conques ou encore Frédéric Muñoz, organiste au temple d’Alès et de l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert seront de la fête.

Entrée gratuite. Libre participation.

Inauguré le 11 mai 2014, l’orgue d’Entraygues avait été sauvé d’une dégradation irréversible dans une écurie de la région parisienne. Cet instrument du facteur Stolz, des années 1860, était auparavant celui de l’église Notre Dame-du-Rosaire à Saint-Maur-des-Fossés, ville réputée pour ses orgues et son école d’organistes. Remplacé par un instrument plus puissant dans les années 2000, il avait été abandonné lorsque Jean Austruy, organiste à Entraygues, et Jean Boissonnade, facteur d’orgue à Sévérac-l’Église, le découvrirent.

Une souscription auprès des habitants et originaires d’Entraygues a permis de l’acquérir à bon prix en 2010. Quatre années de travail bénévole des organistes, assistés du jeune sculpteur musicien Yohan Roudy, de Saint-Hippolyte, ont permis de restaurer et remonter entièrement l’orgue, de reconstruire un nouveau buffet, et d’ajouter un pédalier de six jeux, faisant passer l’instrument de 16 à 22 jeux et de 700 à 1064 tuyaux. Ces milliers d’heures de bénévolat étaient soumises aux conseils de Francis Chapelet, organiste international, spécialiste des orgues et fondateur de l’école d’orgue de Bordeaux. Alain Faye, facteur d’orgue et tuyauteur, fut appelé à participer à cette restauration.

Depuis mai 2014, 45 concerts ont été donnés, profitant des qualités sonores de l’instrument et de l’acoustique de l’église d’Entraygues.