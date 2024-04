Comment les jeunes Américains suivent leurs équipes sportives préférées ?

(ETX Daily Up) - À l'heure où les plateformes de streaming se multiplient et où la télévision traditionnelle peine à séduire les plus jeunes, comment les fans de sport s'adaptent-ils pour suivre leurs équipes préférées ? Entre streaming et télévision en direct, les jeunes ont tranché. Une grande majorité préfère les plateformes SVOD, selon une étude américaine.

Près de 60% des fans de sport âgés de 13 à 39 ans trouvent qu'il est de plus en plus difficile de savoir si les matchs qu'ils souhaitent regarder sont diffusés à la télévision ou sur une plateforme de streaming, rapporte la dernière étude de YPulse.

Le streaming est devenu le premier moyen de suivre les compétitions sportives pour les 13-39 ans. Les habitudes de visionnage des sports chez les jeunes ont considérablement évolué ces dernières années. Alors qu'en 2016, 86% des jeunes suivaient les sports en direct à la télévision, ce pourcentage a fortement diminué pour atteindre seulement 48% aujourd'hui. Désormais, c'est le streaming qui domine le marché, avec 82% des jeunes adultes (18-24 ans) qui y ont recours pour regarder les sports.

Selon l'étude de YPulse, 37% des 13-39 ans utilisent leur téléphone ou leur tablette pour streamer des événements sportifs, tandis que 36% préfèrent regarder sur des services de streaming. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste, puisque 24% des sondés déclarent suivre des compétitions sportives sur des plateformes comme Twitch ou Facebook Live. Les jeunes adultes (18-24 ans) sont particulièrement friands du visionnage sur téléphone ou tablette (35%) et sur les réseaux sociaux (22%), ce qui laisse penser qu'ils suivent les sports de manière mobile.

Cette tendance s'explique en partie par la facilité d'accès aux plateformes de streaming, souvent déjà installées sur les appareils des jeunes et offrant un large choix de contenus. Les smartphones, tablettes et réseaux sociaux sont ainsi devenus les alliés des fans de sport pour suivre les matchs en déplacement.

Si le streaming semble avoir conquis les jeunes générations, l'accès aux compétitions universitaires peut parfois s'avérer compliqué. En effet, seulement 9% des 18-24 ans utilisent la télévision par câble pour consommer du contenu vidéo de manière hebdomadaire ou plus fréquente. Ainsi, pour suivre des événements tels que le tournoi de basket-ball féminin de la NCAA, les jeunes adultes doivent se tourner vers des solutions de streaming, comme le bundle Hulu + Live TV/ESPN+, Fubo, Sling TV ou ESPN+.