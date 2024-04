Najac. Aveyron : les gargouilles à base de papier mâché de Michel Brassac s’exposent dans deux lieux jusqu'au 21 avril

À la Conciergerie et à la bibliothèque de Najac, Michel Brassac dévoile ses œuvres.

Najac accueille l’artiste plasticien de Verfeil Michel Brassac pour une double exposition ayant pour cadre la Conciergerie et la bibliothèque autour de ses "gargouilles" iconoclastes. L’histoire rappelle que les gargouilles sont appelées ainsi en raison du bruit que fait l’eau en coulant à l’intérieur (le gargouillement).

Elles sont appelées gargouilles en raison du bruit que l’eau fait en coulant

C’est au début du XIIe siècle qu’apparaissent des chéneaux placés sous les combles et destinés à remplacer les anciennes installations sommaires. L’eau de pluie étant, le plus souvent, évacuée par les bouches des gargouilles.

Celles de Michel Brassac, réalisées à base de papier mâché, ne possèdent pas de telles vertus. Mais pour le plaisir des yeux, elles distillent clins d’œil et humour décapant. À voir jusqu’au 21 avril. De plus, mercredi 10 avril, la Conciergerie propose un atelier en famille avec Michel Brassac à la Maison du gouverneur, de 14 heures à 17 heures. En peu de temps et tout autant d’imagination, à partir d’emballages, de contenants plastiques et d’autres déchets à recycler, chaque participant pourra, en les assemblant, créer le personnage de son choix, inspiré du Moyen Âge ou pas, bâtir un royaume ou donner vie à un animal.

Pour cela, chacune lui donnera corps davantage encore grâce à la technique du papier mâché (version encollage). Et ce, en toute liberté de création… Michel Brassac sera là pour donner des conseils, partager ses petites ficelles.

Horaires des expositions : à la Conciergerie, jusqu’au 21 avril, aux heures habituelles, à la bibliothèque municipale, jusqu’au 15 avril, mercredi et samedi, de 9 h 30 à 17 heures.