Onet-le-Château. Devals à découvrir à la galerie des Capucines

Le vernissage de l’expo "Auprès de mon arbre" a eu lieu ce jeudi, à la galerie des Capucines de la MJC.

Dans son mot de bienvenue, Pierre Pons, le président de la MJC, en remerciant les invités pour leur présence, rappellera "Artisan menuisier de métier, Jean-Pierre Devals n’a eu de cesse de continuer à travailler la matière noble. Sous ses mains, les planches se sont transformées en meuble et grâce à son regard, les arbres se sont mués en poésie. Cette exposition peut nous permettre de transformer ou de décaler le regard posé sur eux, de communs et habituels nous les redécouvrons touchants et singuliers. Et c’est ce qui fait la beauté des clichés exposés pour ce mois d’avril, à la galerie des Capucines…".

Ce que reprend l’artiste avec ses mots "Enfant, l’immense sapin et l’énorme chêne de la ferme familiale me fascinaient. Plus tard, dans mes parcours photographiques, l’arbre est devenu un de mes modèles favoris. Rectilignes ou tordus, charpentés ou frêles, groupés ou esseulés, les arbres par leur port, nous dévoilent leur caractère. Du petit givré au grand majestueux, du beau ténébreux au doux rêveur, du géant solitaire au jeune délicat, ils nous séduisent par leur grâce ou leur gestuelle. Ils sont en outre indispensables à notre survie. C’est un regard amical, décalé et teinté de poésie que j’ai voulu poser sur leur silhouette insolite et que je vous invite à découvrir et à partager…".

L’exposition est à voir jusqu’au 26 avril.