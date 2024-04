Decazeville. Les rendez-vous et les sorties de la semaine

Mardi 9 avril : visite guidée du château de Gironde, 15 heures sur place. Son histoire et sa place dans la vallée du Lot : des seigneurs de Gironde, au pape du jazz Hugues Panassié, jusqu’à nos jours, l’histoire atypique d’un château qui veille sur la vallée du Lot depuis le Moyen-Âge. Visite de la chapelle et de l’extérieur du château (propriété privée).

Jeudi 11 avril : visite guidée du patrimoine minier et industriel de Decazeville, 15 heures à l’office de tourisme. Revivez l’épopée industrielle de cette cité champignon, née autour de ses mines et de ses hauts fourneaux. Plongez dans le monde des mineurs et des métallos, imaginez la descente dans les entrailles de la terre et contemplez l’immensité de cette mine à ciel ouvert.

Vendredi 12 avril : visite guidée du chemin de Croix de Gustave Moreau à Decazeville, 15 heures à l’office de tourisme. L’église Notre-Dame de Decazeville abrite un trésor inestimable : le seul chemin de croix symboliste au monde. Découvrez-le ! Pour ces visites, il faut réserver au 05 65 43 18 36.

Samedi 13 avril : conférence sur les animaux étranges, 14 heures, office de tourisme de Cransac. À travers une sélection d’espèces aux formes et couleurs incroyables ou aux capacités hors du commun, embarquez pour un fabuleux voyage à la rencontre des êtres vivants les plus étranges et insolites de la planète ! Réservation au 05 65 63 06 80.

Dimanche 14 avril : concert à la salle des fêtes de Port d’Agrès, à 17 heures. Les Troubadours Bagnacois (chorale) offrent un concert pour la restauration de l’église de Port d’Agrès.