Bien qu'illégale, la discrimination par l'âge persiste dans le monde du travail

(ETX Daily Up) - L'âge est trop souvent un critère de stigmatisation sur le marché de l’emploi. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, les plus de 50 ans ne sont pas les seuls à en souffrir. Les jeunes peuvent, eux aussi, être victimes de stéréotypes rendant plus difficiles leur insertion dans le monde professionnel.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus d’un tiers des responsables du recrutement interrogés dans le cadre d’une enquête du site Resume Builders disent avoir des préjugés âgistes à l’égard des membres de la génération Z. Ils s’inquiètent de leur manque d’expérience, de leur attitude au travail et de leur tendance à faire du "job hopping". Ils pensent également qu’ils ne sont pas fiables et qu’ils ne sont pas aussi travailleurs que leurs aînés.

Ces idées reçues sont si répandues qu’elles peuvent entraver l’évolution professionnelle des jeunes actifs. C’est pourquoi des candidats à l’emploi pourraient être tentés de supprimer toute référence à l'âge sur leur CV. Mais les recruteurs peuvent facilement le calculer en partant des diplômes et des expériences professionnelles. Ils peuvent aussi se baser sur la photo du candidat pour se faire une idée de son année de naissance.

Comme leurs cadets, les travailleurs plus seniors peuvent être victimes de préjugés et de stéréotypes en raison de leur âge lors des processus d’embauche. Les recruteurs s’inquiètent de la probabilité que les talents seniors prennent leur retraite dans les années qui suivent leur arrivée dans l'entreprise, ou encore que leur santé soit fragile. Ils pensent également qu’ils ne sont pas assez férus de technologie pour répondre aux besoins de leur futur employeur et qu’ils travaillent trop lentement.

Ce processus discriminatoire à l’encontre des plus de 50 ans ne s’arrête pas à la lecture des CV. Les professionnels de l’embauche interrogés par Resume Builders jugent très durement les chercheurs d’emploi seniors qui font, selon eux, trop leur âge. Plus de 40% d’entre eux refuseraient de leur offrir du travail sur le seul critère de leur apparence physique.

De manière générale, 64% des recruteurs interrogés ayant des préjugés âgistes estiment que les employeurs ont tout intérêt à ne pas s’entourer de collaborateurs de plus de 50 ans. Pourtant, ils auraient beaucoup de choses à apprendre à leurs collègues plus jeunes.

Si la discrimination fondée sur l’âge est normalement interdite par la loi en France et dans de nombreux pays, les résultats de cette enquête montrent à quel point ce phénomène est répandu. En 2021, l’Organisation mondiale de la Santé a même estimé qu’il s’agit d’un "enjeu mondial". Pour cause, l’âgisme a des conséquences graves et profondes sur la santé et le bien-être de personnes qui en sont victimes. On estime que 6,3 millions de cas de dépression dans le monde sont dus à l’âgisme.

*Cette enquête a été menée par la plateforme Pollfish, pour le compte du site Resume Builder, auprès de 1000 recruteurs américains. Les données ont été collectées le 21 mars 2024.