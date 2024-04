Salles-la-Source. Véronique Lagarde a exposé sculptures et céramiques d’art

Lors des journées européennes des métiers d’arts, de nombreux artistes étaient présents à la salle des fêtes de Salles-la-Source, comme Véronique Lagarde qui sculpte le grès, la faïence… Elle explore tous les possibles mais son domaine de prédilection qui est la représentation de l’humain, l’expression des visages, la force tranquille des Zeus. "Mon univers appelle le monde du sensible, ma démarche est intuitive, mes mains sculptent le mouvement, l’équilibre ou le déséquilibre, mais elles tendent toujours vers la recherche d’expression de l’émotion", précise l’artiste.

"Tout ce que mes mains avaient créé jusqu’alors par le biais de la peinture, de la recherche des ombres et lumières, se transforme en toucher de matière jouant des creux et des bosses, de l’observation intense et du travail en 3D sur l’argile. Enchaînement de forces et de douceurs, guidé par une discipline difficile, chahutée par le hasard au gré des fissures de la terre, mais qui conduit à ce point d’orgue : la main qui cherche à façonner la vie, c’est l’étude du merveilleux et de sa fascination. Apprivoiser les fissures et les failles, modeler l’imprévisible et se confronter à la réalité, c’est la dualité de la vie. Sculpter devient la réunion d’un concentré sensible d’émotions, un retour aux sources, révélé par le mouvement des mains qui doucement va transcrire ce qui vient de loin."

Contact Véronique Lagarde au 06 76 54 42 49 ; site internet à visiter absolument : instant-terre.fr/