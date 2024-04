Onet-le-Château. Un cabinet de médecine chinoise a ouvert place des Artistes

Après avoir fait quelques années de médecine, Chloé Cabrières s’est tournée vers la médecine chinoise pour en connaître ses secrets, jusqu’à en ouvrir son cabinet, 17, place des Artistes !

La médecine chinoise, vieille de presque 4 000 ans propose une autre manière de se soigner, mieux, elle estime qu’il ne fait pas attendre d’aller mal pour consulter ! Pour cela, différents outils sont utilisés comme l’acupuncture, l’auriculothérapie, le massage thérapeutique, le lifting, les ventouses ou encore la diététique et la pharmacopée. Ces différentes techniques permettent de renforcer l’immunité et peuvent être une aide précieuse dans la fatigue, les douleurs, les rhumatismes ou arthrose, le stress et la dépression, les troubles du sommeil, les maux de tête, les allergies, les infections, mais aussi les problèmes de peau, digestifs, circulatoires…

Durant la séance, un accompagnement complet entre le physique et le psychologique est mis en place, un échange patient/thérapeute permet alors de proposer une séance adaptée aux besoins de chacun.

La médecine chinoise c’est un mieux-être aussi bien dans son corps que dans l’esprit, dans une démarche préventive, mais aussi curative, de l’enfant à l’adulte et à la personne âgée…

Chloé vous reçoit à son cabinet, sur rendez-vous, au 07 80 19 41 32.