Covid-19 : qui est concerné par la nouvelle campagne de vaccination qui démarre lundi 15 avril ?

On a tendance à l'oublier mais le Covid-19 est toujours présent. Les autorités sanitaires n'oublient pas de battre le rappel.

Si le Covid-19 semble être un lointain souvenir, il n’en est pourtant rien car l'épidémie dont l'apparition remonte en 2020, a tué plusieurs millions de personnes dans le monde.

Depuis, on a assisté à plusieurs épisodes de rebond épidémique avec des hausses du taux d'incidence que Santé Publique France répertorie. Régulièrement aussi, des campagnes de rappel de vaccination sont organisés.

A partir de lundi 15 avril, une campagne démarre justement en France. On vous explique tout ce qu'il faut savoir.

A quelle date la campagne de vaccination démarre-t-elle ?

Le lundi 15 avril, une nouvelle campagne de vaccination commence mais elle ne concernera pas toute la population. D'une durée de deux mois, elle s'adresse en priorité à destination des personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie et les plus fragiles sur le plan santé.

Qui est concerné ?

Avec l'approche des JO de Paris 2024, qui va de fait engendrer une forte hausse de la population, l'un des enjeux pour les autorités sanitaires, est de protéger au maximum ces patients pendant l’été et jusqu’à l’automne. Aussi, la campagne s'adresse :

Aux personnes de plus de 80 ans



Aux personnes immunodéprimées



Aux personnes résidant en Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou en USLD (unités de soins de longue durée), quel que soit leur âge



Aux autres personnes à risque qui présentent par exemple plusieurs comorbidités

"Les personnes concernées pourront recevoir une dose de vaccin entre le 15 avril et le 16 juin, si la dernière injection ou infection au Covid-19 date d’au moins 3 mois. Faire son rappel au cours du printemps permettra d’être protégé pendant la période estivale, notamment durant les Jeux olympiques et paralympiques au cours desquels la circulation de personnes venues du monde entier pourrait favoriser une vague épidémique", rappelle Ameli Santé.

Jusqu'à quelle date peut-on se faire vacciner ?

La campagne de vaccination prendra fin le 16 juin. Mais les autorités sanitaires n'excluent pas de repousser la date au 15 juillet.

Où se faire vacciner ?

Les résidents en Ehpad pourront recevoir leur injection dans leur établissement. Pour les autres personnes, il n'y aura pas d'ouverture de centres de vaccination comme on a pu le voir pendant la crise sanitaire. Aussi, plusieurs choix s'offrent aux personne souhaitant se faire vacciner. Elles peuvent se rendre :

chez un médecin généraliste ou spécialiste

en pharmacie

faire appel aux infirmières

chez une sage-femme ou le dentiste habilités à faire les vaccins Covid

Une extension de campagne envisagée

Cette nouvelle campagne de vaccination découle d’un avis favorable de la Haute Autorité de Santé, publié en février. "La HAS réitère l’intérêt de maintenir une campagne de vaccination de printemps contre la Covid-19 pour les personnes de 80 ans et plus, ainsi que des résidents d’Ehpad/USLD et des personnes immunodéprimées quel que soit leur âge (…). La HAS recommande de prévoir une extension de cette campagne jusqu’au 15 juillet si la situation épidémiologique le justifie".