La randonnée n'est pas une activité de loisirs anodine, et il est important de se préparer physiquement.

Ce samedi 13 avril en matinée, un homme de 70 ans qui participait à une randonnée organisée par un club local sur le chemin de Lavigayrie, commune de Montet-et-Bouxal dans le Lot, a été vraisemblablement victime d'un malaise cardiaque. Arrivés sur les lieux, les pompiers de Lacapelle-Miraval et de Latronquière ont tenté de ranimer, en vain, le septuagénaire qui était en arrêt cardio-respiratoire, relate France 3.

Le mercredi 10 avril, dans le Gard cette fois, les pompiers sont intervenus à 12h55 pour porter secours à un homme de 65 ans en arrêt cardio-respiratoire alors qu'il participait à une randonnée randonnée sur le sentier des 4000 marches, sur le mont Aigoual. Malgré une prise en charge médicalisée, la victime est décédée sur les lieux.

Ces malaises cardiaques lors de randonnées ne sont hélas pas rares, quelques exemples récents :

Chaque année ramène son lot de victimes parties en randonnée, pédestre, à skis ou à VTT.

Une randonnée n'est pas une balade

La randonnée n'est pas une simple balade anodine. Si ce type d’effort, en général bon pour la santé et bon pour le coeur, génère peu de contre-indications, rappelons que lors de cet effort modéré, mais prolongé, le rythme cardiaque augmente, passant à 120-130 pulsations par minute, au lieu de 60 à 80 pulsations au repos. Tant que les muscles reçoivent assez d’oxygène pour transformer les sucres et les graisses en énergie, tout va bien, d'où la nécessité de s'hydrater et s'alimenter régulièrement durant la randonnée.

Mais sans préparation physique, le risque augmente. "Dès qu’on a plus de 35 ans avec des facteurs de risque comme la sédentarité, le cholestérol, l’hypertension ou le simple fait de fumer régulièrement, il faut faire attention", dit le Dr Marc Blancher, médecin urgentiste au CHU de Grenoble, qui ajoute que "beaucoup de personnes qui entreprennent ces randonnées l’été n’y sont pas préparées".

Facteurs aggravant le risque : la chaleur, et la montagne. La crise cardiaque est l'une des principales causes de décès en montagne, quant à la chaleur, "des efforts normaux en temps réel deviennent plus intenses avec la montée des températures", poursuit le Dr Blancher. En altitude, "les risques de faire un infarctus du myocarde et d’avoir une insuffisance cardiaque aiguë" sont accrus" à plus de 1 500 m, précise-t-il.

Quelles précautions prendre ?

Il convient donc de se préparer physiquement avant d'attaquer les randonnées, surtout si c'est la première après une longue pause. "Les premiers jours sont la période où le risque d’avoir un accident cardio-vasculaire est le plus élevé. Prenez le temps de vous acclimater doucement", conseille le médecin. Une consultation chez le cardiologue n'est pas de trop. Enfin, par forte chaleur, outre une bonne hydratation et une bonne alimentation de votre "machine" corporelle, se couvrir la tête est une précaution supplémentaire.

Que faire en cas d'arrêt cardiaque d'un camarade randonneur ?

En montagne, au coeur d'une forêt, le recours à un défibrillateur est parfois impossible. En ce cas :

Allongez la victime sur le dos sur une surface dure.

Mettez-vous à genoux contre la victime, sur le côté.

Positionnez les mains l’une sur l’autre, un peu en-dessous du milieu du thorax, les bras bien tendus.

Appuyez de tout votre poids, bien au dessus.

Ce sont des pressions fortes chez l’adulte: enfoncez les mains de 5 à 6 cm dans la poitrine et relâchez complètement le thorax entre chaque compression.

Effectuez les pressions sur un rythme régulier de 120 par minutes, par séries de 30 compressions.

Et bien sûr appeler les secours.