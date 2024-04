"J'ai quitté la Fédération" : de nouvelles cibles pour le champion de tir à la carabine millavois Valérian Sauveplane

Le Millavois de 43 ans n’est plus entraîneur national car il a claqué la porte de la fédération et ne participera pas à ses cinquièmes olympiades, dont trois comme tireur, à Paris. Il vend désormais des cibles pour Sius, une société suisse n°1 mondiale.

Sportif aveyronnais ayant le plus de participations à des Jeux olympiques à son tableau de chasse, Valérian Sauveplane était, en effet, en piste à Pékin en 2008, à Londres en 2012 et, enfin, à Rio de Janeiro en 2016. Avec, comme meilleures performances, deux finales en Chine au bout de sa carabine : 50 mètres couché (6e) et 50 mètres trois positions (7e).

"Ce sont mes meilleurs souvenirs"

"Ce sont mes meilleurs souvenirs", assure celui qui a égalé le record du monde (600) en 2005 aux états-Unis. C’était, en effet, mes premiers jeux et les Chinois avaient mis les petits plats dans les grands. Les autres n’ont pas été à la hauteur. Personnellement, j’attendais mieux de Rio".

"A Châteauroux, ça ne fait pas rêver !"

Après le Brésil, celui qui a frappé à la porte de l’Insep en 1998 et qui n’a plus jamais quitté l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (situé près du bois de Vincennes), dans le 12e arrondissement de Paris, a pris en charge l’équipe de France paralympique, avec laquelle il a disputé les JO en 2021 à Tokyo. Il aurait pu, il aurait dû, ajouter une cinquième olympiade sur sa carte de visite, d’autant qu’il avait "récupéré" les valides, mais il ne défilera pourtant pas lors des cérémonies de Paris-2024.

"J’ai quitté la Fédération !", annonce-t-il, comme un coup de tonnerre. Pour ne pas dire qu’il a claqué la porte. "J’étais en désaccord, voire en opposition, sur beaucoup de choses", glisse le champion, qui, pour être précis, note qu’il a pris une disponibilité de deux ans. "Il me fallait faire un choix par rapport à la Direction technique nationale, explique-t-il. Je n’en voyais pas d’autres que celui-là. On n’est jamais trop exigeant dans le haut niveau !". Il n’en dira pas plus… Sera-t-il un fidèle spectateur, peut-être même un supporter ? La réponse gicle du canon : "A Châteauroux, ça ne fait pas rêver ! ça me fera bizarre, mais je vais suivre ça de loin. Je ne suis plus en accord avec les pratiques actuelles". Toujours licencié à Millau, club présidé par son oncle Bernard Bourrel, Valérian Sauveplane préfère parler de sa nouvelle vie.

Il a créé sa société le 21 novembre 2023

Il est ainsi, depuis janvier 2024, importateur et revendeur pour Sius. Cette société suisse est une entreprise de premier plan spécialisée dans le développement et la production d’équipements de tir de précision. Fondée en 1927, elle est n° 1 mondiale et s’est forgée une réputation pour ses technologies innovantes et ses produits de haute qualité dans le domaine du tir sportif. Une nouvelle… cible donc pour le quadragénaire !

"On recense à travers l’Hexagone 2 000 clubs, rappelle-t-il. Il y a donc un marché important en France et Sius cherchait quelqu’un. J’avais visiblement le profil et voilà déjà presque un an que les Helvètes me faisaient des appels du pied". Le Millavois a créé sa société le 21 novembre 2023 et voilà donc plusieurs semaines qu’il sillonne le pays pour se faire connaître dans sa toute nouvelle tenue de vendeur, installateur et aussi réparateur de cibles pour Sius.