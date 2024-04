JO de Paris 2024 : flamme, menaces, Seine, objectifs… que faut-il retenir de l’interview d’Emmanuel Macron, à J-100 ?

Les Jeux olympiques de Paris, c’est dans 100 jours ! Ce lundi 15 avril 2024, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait un large point d’étape.

Le vendredi 26 juillet 2024, c’est dans 100 jours. Et à l’occasion de ce nouveau point d’étape dans le compte à rebours menant vers les Jeux olympiques, Emmanuel Macron s’est longuement exprimé, lundi 15 avril 2024. Ce qu’il faut retenir.

Plan B, plan C…

Le président de la République a lancé lundi le compte à rebours des Jeux olympiques de Paris en rassurant sur la sécurité autour de la cérémonie d’ouverture sur la Seine, esquissant pour la première fois des "plans B et C" en cas de menace terroriste, notamment au Stade de France. "Cette cérémonie d’ouverture" le long du fleuve de la capitale, le 26 juillet, "c’est une première au monde. On peut le faire et on va le faire", a dit le président de la République dans une interview sur BFMTV et RMC depuis le chantier du Grand Palais, à Paris, qui doit abriter plusieurs épreuves.

Mais "il y a des plans B et même des plans C", "et on les prépare en parallèle", a-t-il ajouté. Le chef de l’Etat avait déjà assuré que des scénarios de repli étaient envisagés. Pour la première fois, il a commencé à les détailler. "On fera une analyse en temps réel" des risques, a-t-il ajouté. "On a une cérémonie qu’on prépare qui serait limitée au Trocadéro par exemple, et donc on ne ferait pas toute la Seine", "voire qu’on rapatrierait dans le stade de France", "parce que c’est ce qui se fait classiquement", a-t-il expliqué.

"Un périmètre de sécurité qui va être très large"

Emmanuel Macron a néanmoins tenu à rassurer sur le dispositif de sécurité permettant de tenir le scénario fluvial, toujours privilégié. "On a anticipé, on met en place un périmètre de sécurité qui va être très large, où on va cribler tous les gens qui rentrent et qui sortent", a-t-il insisté. Pour assurer au mieux la sécurité, la dimension de la fête a d’ailleurs été revue à la baisse : le nombre de spectateurs pouvant y assister gratuitement est passé de 500.000 à 222.000. Avec ceux qui ont payé leur place en bas des quais, ils devraient être quelque 320.000 au total.

"Des réactions vraiment racistes", autour d’Aya Nakamura

En marge de sa prise de parole, Emmanuel Macron est aussi revenu sur les débats autour de la chanteuse Aya Nakamura. "Elle fera partie des artistes", a-t-il assuré, déplorant "des réactions vraiment racistes. Ca, ça m’a choqué […] J’espère qu’Aya Nakamura, si c’est le choix de Thomas Jolly, et si elle l’accepte, fera partie à l afin de la liste parce qu’elle fait partie des grands artistes françaises et de celles qui sont le plus plébiscitées à travers le monde, mais ça ne sera pas la seule, loin de là", a enchaîné le chef de l’Eta, t rappelant qu’il y aura "de grands artistes lyriques, de variété, français, internationaux, beaucoup d’artistes féminines".

Emmanuel Macron dit "espérer" que la chanteuse Aya Nakamura se produira pour la cérémonie d'ouverture pic.twitter.com/BHOhB7FmsU — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2024

Quid de la baignade dans la Seine ?

Sans surprise, le président de la République a été amené à commenter ses déclarations autour de la Seine, dans laquelle il disait qu’il comptait de se baigner. A-t-il changé d’avis ? "Non, on sera au rendez-vous", a répondu Emmanuel Macron. "Quand on parle d’héritage, la Seine et la Marne, ce sera un des plus gros héritages de ces Jeux. On a dépensé plus d’un milliard d’euros d’argent public avec des stations d’épuration, de filtrage, avec la réduction de ce qui était justement déversé dans la seine et la marne de manière parfois indue. Et ça j’y tiens énormément", a-t-il martelé, expliquant que "c’est pas simplement pour faire un plongeon ou pour quelques épreuves qui vont être formidables. On va avoir là aussi, sur les bords de Seine et de Marne, des centres nautiques, et j’y tiens beaucoup".

Porter la flamme, "ce n’est pas mon rôle"

Le parcours de la flamme olympique est toujours un gros temps fort avant le coup d’envoi des JO. Verra-t-on le président la porter ? "Je pense que ce n’est pas forcément ma place et mon rôle", a souri l’intéressé, préférant "laisser ça aux gens qui ont été sélectionné, à nos compatriotes, aux sportifs et aux Françaises et Français qui sont là […] on verra si quelqu’un m’invite à la porter, mais ce n’est pas prévu au programme". Laure Manaudou sera d’ailleurs la première porteuse de la flamme olympique, dès ce mardi 16 avril 2024, à Olympie.

Cap sur la "trêve olympique"

Emmanuel Macron, qui s’est aussi exprimé sur les tensions au Proche-Orient, entend oeuvrer pour une "trêve olympique" pour les conflits internationaux en cours, a-t-il aussi déclaré lundi. "On va tout faire pour avoir une trêve olympique. On va y travailler", a déclaré le chef de l’Etat, évoquant l’offensive d’Israël dans la bande de Gaza, la guerre en Ukraine et le conflit au Soudan.

"On va oeuvrer à la trêve olympique. C’est une occasion sur laquelle je vais d’ailleurs essayer d’engager beaucoup de nos partenaires. Le président chinois vient dans quelques semaines à Paris, je vais lui demander de m’aider", a ajouté Emmanuel Macron. "Les Jeux sont aussi un moment diplomatique, de paix." Réagissant au préavis de grève déposé par la CGT durant la période des JO, Emmanuel Macron a dit avoir "confiance dans les syndicats", évoquant là aussi dans un sourire une "trêve olympique".

Objectifs Top 5 et Top 8 !

Enfin, le président de la République s'est penché sur l'objectif sportif pour la France. "Il est simple : Top 5 pour les Jeux olympiques, Top 8 pour les Jeux paralympiques. C’est jouable ! C’est autour des 40-50 médailles", a répondu Emmanuel Macron. "On fera plus", a réagi David Douillet. Et le chef de l’Etat est sur la même longueur d’onde : "Moi je pense aussi".