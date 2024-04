JO Paris 2024. "Danaé ne renonce jamais" : porteuse de trisomie 21, la Millavoise participera au relais de la flamme olympique le 13 mai

La jeune fille, en situation de handicap, est scolarisée depuis neuf ans à l’IME du Puits de Calès à Millau. Sportive émérite (natation, vélo, course à pied, danse...), elle adore aussi le football.

Un large sourire et des yeux clairs que ne cache pas une paire de lunettes cerclées de rouge et noir. Danaé Gleye, jeune millavoise de 16 ans, affiche un visage radieux. Pensez donc : elle, porteuse de trisomie 21, tiendra la flamme olympique dans les rues de sa ville le 13 mai prochain ! Une immense fierté pour elle bien sûr mais aussi pour sa mère, Alexandra Forir, enseignante. "Danaé avait déposé sa candidature en juin dernier," restitue-t-elle.

"Fin août, nous n’avions pas eu de nouvelle. On pensait alors que c’était tombé dans le lac !" Jusqu’à ce jour de janvier où un courriel du comité d’organisation annonce la bonne nouvelle. "Cela a été une grande joie !" La future porteuse de la flamme olympique résume ses sentiments d’une phrase : "Je suis fière."

"Danaé ne renonce jamais"

Même ressenti, évidemment, pour les responsables et encadrants de l’IME du Puits de Calès réunis, avec tous les jeunes gens de l’établissement, ce mercredi matin. "Il y a quelques mois la direction de l’IME a fait le choix de soutenir la candidature d’une élève pour porter la flamme olympique lors de son passage à Millau, déroule Isabelle Lamour, directrice, depuis sept ans, de l’institution. L’IME a été encouragé dans cette démarche par le siège social de la Fondation Optéo, organisme gestionnaire."

Avec, derrière cela, une volonté revendiquée de "partager les valeurs de l’olympisme et du paralympisme avec celles qui guident au quotidien notre engagement et nos actions dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap." Isabelle Lamour, devant la mère et la grand-mère de Danaé, brosse un portrait rapide de la jeune fille. "Dans son parcours scolaire comme dans sa vie quotidienne, Danaé témoigne de sa volonté et de sa détermination à réussir les activités qu’elle entreprend. Danaé ne renonce jamais."

Du street danse à la MJC

Sa maman, émue, forcément, ajoute en aparté le goût du sport de sa fille. "Elle a pratiqué la natation au SOM, fait du vélo, du football et du taekwondo. Elle est ceinture violette… du coup j’hésite parfois à lui rappeler de ranger sa chambre." Sourires. Depuis maintenant dix ans, Danaé pratique aussi le street danse à la MJC de Millau. "Elle est de tous les galas. "Impossible, quand on discute avec la jeune fille, de taire son immense passion pour le ballon rond. "J’adore Kylian Mbappé. Je regarde les matches à la télé." La maman ajoute que les posters de l’idole tapissent les murs de la chambre à la maison. "Avant elle était amoureuse de Florian Thauvin…"

Ce mercredi matin, tous ses camarades comme ses éducateurs lui ont promis d’être à ses côtés pour ces deux cents mètres éclairés par la flamme olympique qu’elle portera. "Tu nous reconnaîtras grâce au tee-shirt que nous aurons ce jour-là et qui nous liera à toi", promet la directrice de l’IME Isabelle Lamour. Ce 13 mai sera pour nous tous un jour unique, symbole de notre engagement à rendre le monde meilleur pour les personnes en situation de handicap."