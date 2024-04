JO Paris 2024 : parcours, relayeurs, animations… Découvrez le programme pour le passage de la flamme olympique le 13 mai en Aveyron

Le 13 mai prochain, le cœur de Millau battra forcément au rythme des Jeux olympiques de Paris 2024. La cité du gant fait partie des plus des 400 villes qui accueilleront la flamme olympique avant qu’elle n’atteigne la vasque finale à Paris lors de la cérémonie d’ouverture.

Allumée ce mardi 16 avril 2024 à Olympie, en Grèce, la flamme olympique n’atteindra les rives du Tarn que le 13 mai. Ce jour-là, elle traversera le Viaduc de Millau à 8 h (il sera fermé au public), avant de partir du parc des Sports pour une traversée populaire jusqu’au Mandarous, dès 8 h 40. Après l’Aveyron, la flamme est attendue à Sète et Montpellier dans la même journée.

2 500 enfants, 15 relayeurs

Sur ce deuxième temps, près de 2 500 enfants de différentes écoles sont attendus aux abords du parcours pour vivre ce moment et voir les 15 relayeurs se transmettre le symbole des Jeux olympiques. "C’est un événement qu’on a voulu le plus populaire et le plus inclusif possible", a introduit la maire de Millau, Emmanuelle Gazel, lors de la présentation ce lundi 15 avril. "Tous ceux qui ont voulu participer au programme ont pu. Il est le plus ouvert possible pour que les sportifs et moins sportifs trouvent leur intérêt, il y en aura pour tous les goûts."

Parmi les porteurs, Thomas Richard et Natacha Burg, les deux figures millavoises tirées au sort lors du forum des associations à Millau. Mais aussi Danaé Gleye ou encore Pauline Delavergne ont été parmi les chanceux qui participeront à ce relais.

Voici toutes les animations prévues au programme de ce 13 mai. Photo - DR

Vingt temps forts

En marge du 13 mai, 20 temps forts sont prévus pour faire vivre ce moment au plus grand nombre et ce, dès le 17 avril. L’accueil du "Parcours de la vie", une opération nationale pour sensibiliser sur le don du sang, s’arrêtera à Millau. Sur le volet culturel, les expositions commenceront à partir du 22 avril avec "Histoire, sport et citoyenneté" à la médiathèque du Sud-Aveyron. À partir du 23 avril, et jusqu’au 23 mai, sera présentée une "Exposition photo de nos champions", une série de portraits des 21 athlètes de haut niveau millavois. Le spectacle "Courir" sera joué à la maison du Peuple samedi 27 avril.

Ou encore l’exposition photo "Cette flamme brûle en moi", de Gilles Bertrand, qui a replongé dans ses archives personnelles des reportages réalisés pendant les Jeux olympiques. Une exposition à découvrir dès le 8 mai dans les jardins de la mairie.

Sur le plan sportif, la semaine avant l’arrivée de la flamme à Millau, plusieurs tournois seront organisés, sur inscription. Dès le mercredi 8 mai, jusqu’au 12 mai, avec du Basket 3x3 place des Consuls (contact : olivierazzara.sombasket@gmail.com), du rugby à 5 à la Maladrerie le 9 mai (contact : accueil.somrugby@orange.fr), du beach-volley 4x4 vendredi 10 mai au Golf café (contact : arjaga12@gmail.com), et enfin du foot et du handball à 4x4 (contacts : ecllrcouchot@free.fr pour le football et handballmillau@gmail.com pour le handball).

Une montée de la Pouncho populaire

Millau, ville de Sports de pleine nature ne pouvait pas renier son identité autour de son emblème. D’où une montée de la Pouncho le 12 mai, veille du relais de la flamme olympique à 18 h 30, organisée à vélo par la route, en trail (par le GR et la Pouncho chrono) ou en randonnée pédestre du Cade. "Sur place on essaiera de faire une illumination sur une des aires de décollage avec les frontales de tout le monde", ajoute Gauthier Escalaïs, en charge de l’organisation des festivités.

Toutes les classes de CE2, CM1 et CM2 de la communauté de communes seront aussi associées à ces festivités avec, du 22 au 29 avril, 1 000 enfants qui vont participer à des épreuves sportives olympiques et paralympiques au parc des Sports. Le Jour J, ils seront 2 400 (dont 900 hors communauté de communes) à assister au relais.

13 mai : des festivités toute la journée

Le 13 mai, outre le passage matinal de la flamme olympique, la Ville a prévu que les festivités durent tout au long de la journée, avec au départ du convoi, des démonstrations à la salle d’escalade et au skatepark.

De 10 h à 11 h 30, un spectacle sera réservé pour les scolaires sur la scène de 200m² qui sera installée pour l’occasion. Dès 16 h, des images de la journée seront diffusées sur un grand écran. Les écoles de danse prendront leur place sur la scène de 18 h 30 à 19 h 30 pour différents spectacles où un show sportif est aussi prévu.

Dès 19 h 30, la rue prendra des allures festives avec des bodegas, des produits locaux et de la musique boulevard de Bonald et Sadi-Carnot, avant "le grand spectacle de feu", à 21 h 30, sur le Mandarous, assuré par la société Manda Lights. "Ce sera quelque chose de très visuel autour de la flamme", promet Emmanuelle Gazel, la maire de Millau.