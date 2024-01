2024 en Aveyron : la flamme olympique passera par Millau en mai avec un passage sur le tablier du célèbre Viaduc

L’Aveyron est sur la route des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

La flamme olympique, qui s’élancera de Marseille le 8 mai, fera escale à Millau le 13 mai. Si le programme et les festivités autour de son arrivée ne sont pas encore totalement dessinés, un parcours d’un kilomètre est prévu sur le viaduc de Millau. Puis, la flamme descendra en ville pour effectuer un tracé d’entre 2 et 3 kilomètres.

Quinze relayeurs

Et quinze relayeurs, qui parcourront environ 200 mètres chacun, s’occuperont de porter l’emblème olympique. Si treize doivent encore être désignés par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop), deux relayeurs millavois ont été tirés au sort en septembre : Natacha Burg, ancienne gardienne de but du Toulouse football club, représentera les Jeux paralympiques, et Thomas Richard, membre de l’équipe de France de kayak freestyle et coprésident du comité d’organisation des Natural games, les Jeux olympiques.

Les sportifs aveyronnais qui ont des chances d'être aux JO 2024

Avec le départ de l’épéiste ruthénois Alexandre Bardenet vers Levallois, l’Aveyron a perdu une de ses plus grandes chances de médailles aux JO de Paris. Mais Gaétan Billa, qui a rejoint l’Escrime Rodez Aveyron pendant l’été a déjà remporté une manche de coupe du monde avec l’équipe de France à l’automne.

Cependant, il devra encore se battre pour s’y faire une place pour les JO : les places, au nombre de trois avec une de remplaçant en plus, sont très chères. Du côté de l’athlétisme, la Millavoise Jöna Aigouy, championne de France de javelot, a fait de la qualification à Paris 2024 l’objectif sa saison et devra amasser des points pour y parvenir.

Enfin, la basketteuse ruthénoise Leïla Lacan pourrait également être de la partie en juillet. Évoluant au plus au niveau national avec Angers depuis un an et demi, Lacan a aussi brillé sous le maillot tricolore en 2023 : en juin, elle s’est adjugé la médaille de bronze de l’Euro avec les Bleues. Avant d’échouer de peu à accrocher la même médaille au Mondial U19. Et en novembre, la Ruthénoise et l’équipe de France ont parfaitement entamé leur campagne de qualification pour l’Euro 2025. Mais sa sélection aux JO dépendra de la concurrence à son poste de meneuse et de la façon aussi dont elle se remet d’une entorse au genou contractée en décembre et nécessitant huit semaines d’arrêt.