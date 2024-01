Aveyron : porteur de la flamme olympique, Christian Cabantous savourera "chaque foulée"

Alors que les contours du passage en Aveyron de la flamme olympique se précise, les noms des futurs porteurs sont eux aussi dévoilés. Parmi eux, Christian Cabantous, bien connu dans le monde des arts martiaux et du sport santé. Le 13 mai prochain, à Millau, l’événement devrait rassembler plusieurs milliers de personnes autour des valeurs de l’olympisme.

D’abord une grande surprise suivie d’une immense joie. Lorsque Christian Cabantous a appris qu’il avait été sélectionné pour porter la flamme olympique, il a d’abord "cru à une blague".

Et puis les jours ont passé jusqu’à l’annonce officielle. "La symbolique est tellement forte pour moi qui porte les valeurs du sport, et quelque part celles de l’olympisme, de l’exigence et de cette volonté de toujours progresser, dans mon quotidien", assure celui qui encadre depuis de nombreuses années les karatékas du Sakura Rodez et qui donne de son temps pour animer la Cami sport en cancer, en Aveyron.

"Il existe encore beaucoup d’inconnus autour du parcours exact, des horaires, nous allons en savoir plus dans les semaines à venir, poursuit Christian Cabantous. Mais quoi qu’il en soit, cela restera forcément un moment inoubliable. Je n’aurai que quelques centaines de mètres à parcourir. Mais je vais les faire durer, savourer chaque foulée pour ce moment qui restera à jamais gravé. J’ai encore dû mal à imaginer comment sera ce moment. Mais je suis sûr que tout sera fait pour que cette fête du sport soit inoubliable."

Sport et santé

Sur les 11 000 porteurs qui auront le privilège de tenir la flamme olympique, 80 % des noms ont été officialisés lundi. "Les porteurs de la flamme ont été sélectionnés au regard de leur engagement et de leurs actions", a indiqué le Cojo (Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques).

Pour Christian Cabantous, il ne s’agit pas seulement d’embrasser les valeurs de l’olympisme mais aussi et surtout de profiter de ces instants de ferveur pour mettre en avant plusieurs messages qui lui tiennent à cœur.

"L’activité physique va être particulièrement mise en avant lors de ces Jeux olympiques et paralympiques. Et c’est ce que nous essayons de promouvoir avec la Cami tout au long de l’année, insiste le karatéka. Cette volonté de toujours progresser, de se battre face à la maladie. L’exigence et la difficulté, parfois, de pratiquer une activité physique peut être comparable à celle des athlètes professionnels que l’on verra lors des Jeux olympiques."

Représentant de l’Aveyron

L’autre fierté de Christian Cabantous est celle de pouvoir porter l’étendard des karatékas dont la discipline a été exclue de Jeux olympiques de Paris, après un passage par ceux de Tokyo en 2021. "J’espère qu’il y aura d’autres pratiquants qui auront la chance d’être sélectionné pour porter haut les couleurs de cet art martial formidable qui m’a tant apporté", souligne-t-il.

Et puis, il y a en prime la fierté de représenter l’Aveyron lors de cet événement qui aura une portée nationale et internationale. "Je suis particulièrement chauvin et j’aime beaucoup représenter l’Aveyron et Rodez lors des différentes compétitions ou stages auxquels j’ai pu participer, affirme-t-il. Alors j’espère être le digne représentant de tout un départ et je n’oublie pas tous les sportifs qui mériteraient d’être à ma place. Je vais tenter de les représenter le plus dignement possible".