Jeux Olympiques : en Aveyron aussi, le syndicat de police Alliance appelle à "une journée noire" le 18 janvier

Excédé par le manque de visibilité sur l'organisation de la sécurité des Jeux Olympiques, sur le plan prévisionnel des congés, d'hébergement à Paris... Le syndicat de police Alliance a lancé un ultimatum à l'administration centrale, au 31 décembre, et appelle à "une journée noire" le 18 janvier.

Les Jeux Olympiques battront leur plein à Paris, Bordeaux et Marseille, du 26 juillet au 11 août. Si les amateurs de sport et de grands spectacles se réjouissent, les policiers sont inquiets. Au niveau régional, ils expriment cet agacement certain, par la voix de David Leyraud, secrétaire zonal Sud Alliance (syndicat affilié à la CFE-CGC). En tournée depuis quelques jours dans différents départements et sur les plateaux télé, ce dernier tire la sonnette d'alarme sur la situation des policiers qui seront mobilisés, pour assurer la sécurité des athlètes et des citoyens. L'administration centrale souhaite "une présence de 100 % des agents", souligne le syndicaliste, mais quid des familles monoparentales, des couples d'agents séparés ? Quid de la garde des enfants ? "Nous n'avons aucun accompagnement social, alors que nous sommes l'un des métiers où il y a le plus de burn-out et de séparations", signale David Leyraud. Du côté des congés d'été, là non plus les fonctionnaires de police disent n'avoir "aucune visibilité".

"Aucun plan prévisionnel"

"Nous sommes comme tout le monde. Nous voulons prévoir, prendre des billets, des locations, mais à ce jour, aucun plan prévisionnel n'est posé", assure-t-il. "Il y a les Jeux Olympiques, mais il y a aussi les événements locaux. Que ce soit la F'Estivada, les estivales dans les territoires en dehors de la zone olympique ou comme pour les Naturels games à Millau, on se doit aussi d'être sur place, pour assurer la sécurité", revendique Charles Aurélien, délégué départemental Alliance police national Aveyron. De plus et selon les policiers, "ce manque de perspective, de visibilité, vient après des années de mobilisation". Covid, gilets jaunes, manifestations d'agriculteurs....la fatigue se fait sentir, à tel point qu'Alliance et le bloc syndical (avec Unsa police) ont envoyé un ultimatum, à l'administration centrale, pour avoir des réponses d'ici le 31 décembre.

D'ici là, Alliance police s'organise pour mobiliser toutes ses forces, sur "une journée noire", le 18 janvier. Il sera aussi question de primes, des salaires, de paiements des heures sup etc.