JO 2024 : Jean-Rémy Bergounhe, un nouvel appelé aveyronnais pour porter la flamme olympique

Jean-Rémy Bergounhe portera la flamme olympique sur une étape d'Occitanie !

Plusieurs Aveyronnais auront l'honneur de porter la flamme olympique lors de son périple en France pendant près d'un mois, dès le 8 mai 2024. On peut noter Christian Cabantous, bien connu dans le monde des arts martiaux et du sport santé, le kayakiste Thomas Richard, l'ancienne footballeuse Natacha Burg ou encore la sportive Pauline Delavergne.

Un nouveau nom aveyronnais a été communiqué : le pilote et chef d'entreprise Jean-Rémy Bergounhe. Il ne courera pas dans son département de l'Aveyron, mais devrait porter la flamme en Occitanie. Les dates ne sont pas encore connues, Jean-Rémy Bergounhe devrait courir entre Auch (Gers) et Tarbes (Hautes-Pyrénées).

A lire aussi : Dakar : fortunes diverses pour les Aveyronnais avant la dernière étape

Parmi 55 000 candidats

Ce compétiteur est un habitué du Dakar, auquel il participe actuellement en tandem avec Lionel Costes, après avoir participé au Rallye du Maroc en 2023. Jean-Rémy Bergounhe est aussi connu dans le bassin ruthénois pour avoir développer le groupe Finadorm, qui emploie 1 200 collaorateurs partout en France.

A lire aussi : Aveyron : porteur de la flamme olympique, Christian Cabantous savourera "chaque foulée"

"Pour identifier les porteurs de la Flamme, Paris 2024 a mobilisé de nombreux acteurs de son écosystème : les Parrains Officiels des Relais de la Flamme, les entreprises partenaires, le mouvement sportif, les parties prenantes des Jeux et les territoires traversés par les Relais ont tous contribué à cette sélection", communique fièrement le groupe Finadorm. Jean-Rémy Bergounhe faisait partie des 55 000 candidats du parrain officiel Banque Populaire et Caisse d'Epargne, et son engagement sportif lui a sans doute permis de tirer son épingle du jeu pour porter la flamme en mai 2024.

Avec cette nomination, il rejoint la grande famille des Éclaireurs, "11 000 anonymes ou figures du grand public qui font et vivent le sport au quotidien et qui feront la réussite du Relais de la Flamme de Paris 2024".