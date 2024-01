Dakar : fortunes diverses pour les Aveyronnais avant la dernière étape

Entre les déboires de Loïc Minaudier et la confirmation du duo Florent Vayssade - Nicolas Rey, les Aveyronnais du Dakar ont connu des sentiments variés, jeudi 18 janvier, à l’occasion de l’avant-dernière étape.

Les 420 kilomètres de spéciale entre Alula et Yanbu, jeudi 18 janvier, ont certainement livré les derniers enseignements du Dakar. Et ils n’ont pas été favorables à tous les Aveyronnais, à l’image de ce qu’à vécu Loïc Minaudier.

Associé à Mathieu Serradori, il a pourtant connu un début de journée idéal, puisque le duo pointait à la deuxième place à mi-spéciale. Mais la suite a été moins avantageuse, car ils ont terminé à la 34e place de l’étape. Et ils ont perdu quatre places au général en étant désormais 10es, alors qu’ils pouvaient encore espérer un top 5 avant le départ de la 11e et avant-dernière étape.

Quand Minaudier reprend le guidon...

Loïc Minaudier et son pilote ont connu beaucoup de faits de course qui sont venus perturber leur marche en avant, en particulier un bouchon peu avant l’arrivée, où leur buggy du SRT était bloqué de longues minutes derrière un motard dans un passage difficile. à tel point que le Saint-Affricain est finalement sorti de la voiture et a dégagé la moto du passage.

Par la suite, un impact qui paraissait insignifiant leur a valu une rupture du triangle inférieur ainsi qu’une perte du demi-train avant. Après une réparation de fortune, ils ont été tractés par leur coéquipier Brian Baragwanath qui leur a permis de rallier l’arrivée. Malgré ces mésaventures, ils conservent la première place en deux roues motrices.

"On se fait vraiment plaisir"

Du côté des SSV, les Espalionnais Florent Vayssade et Nicolas Rey, qui avaient rencontré quelques problèmes en première semaine, ont bien fini et ont cumulé les places d’honneur dans leur catégorie : 9e de l’étape 8, 6e de la 9, 5e de la 10 et 8e de la 11. Ce qui leur permet de pointer à la 11e place du général de la catégorie. « On se fait vraiment plaisir et plus le Dakar, avance plus les sensations sont bonnes », apprécie Florent Vayssade.

Pour Jean-Rémy Bergounhe et Lionel Costes, la déception de l’interdiction de participer à l’étape marathon (pour assistance non autorisée) ne les a pas empêchés de se donner à fond sur les dernières étapes, même s’ils ne seront pas classés au général. Le duo aligne de belles performances aux environs de la 25e place après son déclassement.

Quant à Vincent Biau, le seul motard aveyronnais engagé, il a poursuivi sa progression au classement et pointe désormais à la 15e place de l’Original by Motul, anciennement malle moto.