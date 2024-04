Aux Pays-Bas, les citoyens battent littéralement le pavé... dans leurs jardins !

(ETX Daily Up) - Jusqu'à la fin du mois d'octobre, les municipalités néerlandaises sont invitées, avec l'aide de leurs habitants, à faire la chasse aux tuiles et aux pavés dans leurs jardins. Un concours national organisé depuis plusieurs années pour sensibiliser à l'importance de créer des ilots de fraîcheur dans les villes afin de lutter contre les vagues de chaleur et la canicule.

Un maximum de tuiles doit disparaître ! C'est le principe du concours national "tegelwippen", organisé du 21 mars au 31 octobre dans tous les Pays-Bas. L'objectif : remplacer les pavés et les dalles des jardins particuliers par de l'herbe, des parterres de fleurs, des arbres et des jardins de façade, afin que les Pays-Bas deviennent "plus résistants au climat, plus agréables pour les insectes et les animaux, plus frais pendant les journées chaudes et beaucoup plus beaux !", peut-on lire sur le site internet officiel de la compétition.

La première édition de ce concours, créé pour inciter les particuliers à libérer leurs jardins et espaces verts privés des sols "durs' (tuiles, dalles, pavés...) a lieu en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Alors que toutes les compétitions sportives sont à l'arrêt, Remco Moen Marcar, designer pour l'agence de concept créative Frank Lee, a l'idée originale de créer un concours entre les particuliers de deux des plus grandes villes des Pays-Bas : Amsterdam contre Rotterdam. Un clin d'œil aux affrontements de deux équipes emblématiques de football du pays. Le but est de rendre "la ville plus belle, plus verte et plus étanche à la pluie".

Bilan des courses : après quatre mois, 94.426 tuiles ont été retirées des deux villes ! Depuis, le concours est reconduit chaque année dans l'ensemble du pays. "Chaque pavé qui disparaît est une victoire pour le sol et pour la biodiversité", déclare Roel van Dijk, directeur de The Steenbreek foundation, dans un entretien accordé au Guardian. Certaines municipalités qui participent réutilisent les dalles arrachées : c'est notamment le cas d'Amersfoort, commune située au sud-est d'Amsterdam, qui utilise les tuiles récupérées dans les jardins pour renforcer les fondations des maisons qui menacent de s'écrouler.

Les Néerlandais ne sont pas les seuls à recourir à l'attrait du jeu et du challenge pour sensibiliser au verdissement des villes. En 2023, leurs voisins belges de la région flamande se sont, eux aussi, emparés du teggelwippen : plusieurs municipalités ont pris part au défi à l'instar de celles de Bruges, Anvers, Gand ou de Louvain. Le concours est de nouveau lancé cette année : certaines villes vont même jusqu'à élire leur "briseur de pavés du mois" !