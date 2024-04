Pour une bonne santé cognitive, mangez comme les Japonaises, Mesdames !

(ETX Daily Up) - Du thé vert, des algues et du poisson... Voilà le menu pour éviter que le cerveau ne s'atrophie avec l'âge et entraîne démence ou déclin cognitif. Une étude indique le régime alimentaire japonais comme la clé, sauf que cela ne marche que pour les femmes !

Ce n'est un secret pour personne : le Japon, en particulier Okinawa situé tout au sud non loin de Taïwan, abrite les centenaires les plus célèbres du monde. L'archipel nippon paradisiaque concentre un grand nombre d'aînés qui ont dépassé le siècle de vie. Hormis leur état d'esprit et leur mode actif, comme le rappelle la compagnie aérienne Japan Airlines, on sait aussi que leur alimentation contribue à leur longévité. Des légumes et toutes sortes de végétaux, mais aussi du riz, du poisson ou encore des algues... Voilà le menu de ces fameux centenaires, mais en réalité ce ne sont pas les seuls Japonais à suivre ce régime.

Les Japonaises aussi l'ont adopté ! Et c'est une bonne chose car ces habitudes alimentaires empêchent leur cerveau de s'atrophier quand elles prennent de l'âge. Quand on vieillit, le déclin cognitif ou encore la démence sont en effet des conséquences de l'atrophie cérébrale. On parle bien des Japonaises, et non des hommes dont le cerveau ne bénéficie pas des mêmes effets protecteurs, rapporte une étude publiée dans le Nutrition Journal.

En tout, 1.636 cobayes âgés de 40 à 89 ans ont participé à ces recherches soutenues par le Centre national de gériatrie et de gérontologie du Japon mais aussi par l'université de Liverpool au Royaume-Uni. Le régime alimentaire des participants a été suivi durant deux ans, permettant de déterminer trois grands types de menus, dont le régime occidental, un autre à base essentiellement de légumes, de fruits et de produits laitiers, et enfin le régime traditionnel japonais. Le secret d'une bonne santé cognitive, Mesdames, serait ainsi lié à la consommation de thé vert, de champignons ou encore du miso, la fameuse pâte de soja fermentée à la base de recettes relevées par l'umami (la cinquième saveur)...