Rignac. L’Éclaircie coule des jours tranquilles

Depuis septembre 2022, l’Éclaircie, l’espace d’accueil et d’activité créé par l’ADMR du Pays rignacois est allée chercher un rayon de soleil du côté de Saint-Félix, à la maison des associations mise à disposition par la commune d’Anglars-Saint-Félix.

Si les voyages forment la jeunesse, ils entretiennent aussi la vieillesse ! Ce lieu qui abritait précédemment l’école du village permet à chacun(e) de rompre avec la solitude deux fois par semaine, le mardi et le jeudi de 9 heures à 17 heures. Tricotage, coloriages, aquarelle, peinture et peinture sur tissus, confitures, chansons, musiques, belote, scrabble et autres triamino ou rummikub (un mélange de plusieurs jeux), soit autant d’exercices pour faire travailler la mémoire et permettre à ces personnes âgées de rester jeunes : "On a repris la mosaïque, on rempaille des chaises avec de la laine tressée et comme on se trouve en pleine campagne, on a programmé des marches " explique la responsable Guylaine.

Le matin est réservé à des activités individuelles et à préparer le repas. Après un moment de repos, les après-midi sont consacrés à des jeux collectifs. Le tout avec la bonne humeur, chacun(e) amenant sa petite touche de fantaisie.

Des places sont toujours disponibles. Cet appel concerne les aînés du Pays rignacois, mais aussi ceux du Plateau de Montbazens et de Lanuéjouls. N’hésitez pas à leur rendre visite, la première journée est gratuite.

Une journée portes ouvertes est prévue le 21 mai de 14 h 30 à 17 heures : "Et selon les demandes une troisième journée le vendredi est envisagée" explique la responsable.

Renseignements :

05 65 64 15 08.