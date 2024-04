La vie culturelle tient la forme en Bas-Rouergue

L’association intercommunale qui rayonne sur l’ancien canton de Najac s’est retrouvée en assemblée générale.

Institution de la vie socioculturelle et sportive locale, l’Association sportive et culturelle du Bas-Rouergue (ASCBR) rayonne sur l’ensemble de l’ancien canton de Najac et sur quelques communes voisines. Ce qui lui a donné dès sa création une vocation intercommunale, bien avant que cela n’entre dans les mœurs.

Logique donc pour ses dirigeants d’avoir délocalisé les travaux de son assemblée générale. Celle-ci vient effectivement de se dérouler dans la salle des fêtes de Bar.

Léa Constans, animatrice salariée de l’association, a détaillé le contenu des divers bilans de la structure.

Bilan positif

Un bilan positif pour cette année 2023 qui vient de s’écouler en matière de monter en gamme des animations, point d’orgue de la vie de la structure. Les activités proposées sont nombreuses. Elles vont des arts plastiques à la capoeira en passant par les balades VTT, le cirque, l’atelier cré ta BD, la gym, l’accro gym, le judo, les séquences multi-activités et le tennis et le badminton. Des animations destinées aux plus jeunes qui ne boudent pas leur plaisir de se retrouver afin de les découvrir (renseignements et contact au 07 72 55 33 06 ou par courriel ascbr@wanadoo.fr). Un programme imaginé et mis en place avant chaque rentrée scolaire afin d’offrir une palette d’activités la plus large possible et de couvrir les besoins. En fin de réunion l’assemblée a pris acte du départ des deux coprésidents, le premier pour un changement d’orientation professionnelle, le second laissant sa place vacante à de nouveaux arrivant désireux de donner un nouvel élan à l’association.

Nouveau bureau

La composition du nouveau bureau est la suivant. À la présidence on retrouve Julien Galy, entouré comme vice – président de David Segonds. Le trésorier étant Cédric Campagnac avec comme vice-trésorier : Laurent Pouget.

La secrétaire étant Françoise Lacan et son vice-secrétaire Laurent Ichard.

En outre le bureau compte neuf membres supplémentaires. Après la prise de parole des élus qui tous, souligneront la bonne santé de l’association et sa place incontournable au sein de l’intercommunalité socioculturelle de l’ancien canton, comme il se doit, le verre de l’amitié clôturera cette assemblée générale.