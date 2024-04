Vers un effondrement complet ? La façade calcinée de la Vieille Bourse de Copenhague s'est écroulée, ce jeudi 18 avril

L'un des plus anciens et des plus emblématiques édifices de la capitale du Danemark avait été ravagé par un incendie, ce mardi 16 avril. Des reprises de feu sont toujours en cours ce jeudi 18 avril, et les enquêteurs ne peuvent toujours pas pénétrar sur les lieux pour déterminer les causes du sinistre.



La façade principale de l'ancienne Bourse de Copenhague, ravagée mardi 16 avril par un incendie, s'est effondrée ce jeudi 18 dans l'après-midi, comme le craignaient les services de secours danois. "Malheureusement, la façade le long de Frederiksholms Kanal s'est efondrée", ont écrit les services sur X, précisant qu'aucun blessé n'était signalé et que le quartier avait été évacué. La structure s'est affaissée vers l'intérieur du bâtiment dans un énorme grondement, selon les images des médias danois. Des conteneurs avaient été disposés le long de cette façade pour la soutenir. "Il y a un risque d'autres efondrements", a averti Tim Ole Simonsen, le responsable des interventions des services de secours danois, au cours d'un point presse improvisé. Ce sont la chaleur extrême et l'écroulement d'autres parties porteuses qui ont afaibli les murs, a-t-il expliqué. Les travaux de sauvegarde reportés Les travaux reprendront à l'intérieur de la zone évacuée mais leur calendrier et leur organisation doivent être revus, a-t-il ajouté. "Nous espérions vraiment pouvoir sauver les façades de ce vieux bâtiment mais nous n'avons malheureusement pas eu le temps de mettre en place les ancrages", a expliqué un autre responsable des services de secours, Jakob Vedsted Andersen. Les secours avaient annoncé en début d'après-midi qu'une opération de grutage devait commencer ce vendredi à la mi-journée afin d'enlever des parties du toit qui se sont affaissées. Toujours des reprises de feu Les pompiers étaient cependant toujours à l'oeuvre jeudi pour éteindre les reprises de feu, plus de 48 heures après le début du sinistre. "Le travail a continué (...), nous avons éteint quelques petits incendies, principalement dans la cave", soulignaient-ils en milieu de journée. La moitié de ce bâtiment datant du XVIIe siècle a été brûlée et la flèche haute de 54 mètres s'est écroulée dans les flammes mardi matin, pour une raison encore inconnue, les enquêteurs de la police n'ayant pas encore pu accéder au site. "Il faudra peut-être plusieurs mois avant d'obtenir des réponses" sur les causes de cette catastrophe, avait insisté ce mercredi la police danoise. Un bâtiment emblématique Édifice incontournable de Copenhague, la vieille Bourse, qui allait fêter ses 400 ans cette année, abrite aussi une vaste collection d'œuvres d'art dont plusieurs centaines ont été mises en sécurité. La flèche était particulièrement originale car entourée de quatre dragons dont les queues s'enroulent en spirale et sont surmontées de trois boules et de trois couronnes symbolisant les trois monarchies nordiques (Danemark, Norvège, Suède). Commandée par le roi Christian IV, la Bourse de Copenhague a été construite entre 1619 et 1640, constituant l'un des édifices les plus anciens de la capitale danoise. Le reconstruction de ce bâtiment emblématique, qui ne se pose pas encore pour l'instant, s'avère déjà très compliquée, plus compliquée encore que celle de Notre-Dame-de-Paris, qui avait connu le même sort il y a 5 ans.