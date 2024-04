Montpeyroux. 54 équipes au concours de belote !

L’APE de l’école de la Vitarelle, a organisé le week-end dernier son concours de belote, à la salle des fêtes. 54 équipes sont venues s’affronter dans une ambiance bonne enfant.

Les membres de l’association remercient les généreux donateurs : parents et commerçants, qui ont offert des lots, ainsi que les personnes présentes à cette soirée.

Les résultats des trois premières équipes récompensées sont les suivants : un jambon pour Lucien Raymond avec 4 163 points. Un magnum de vin rouge et une planche à découper le fromage pour Claude et Sébastien avec 4 095 points, enfin thomas et Robert avec 3 857 points sont repartis avec deux repas au buron du Couderc à Aubrac.

Trente équipes ont été récompensées ce soir-là.

La dernière équipe, Isabelle et Daniel, est repartie avec un sac garni.